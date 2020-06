El Barcelona reconoce que ha tenido siete casos positivos de coronovirus

La plantilla del Barcelona ha registrado siete positivos por coronavirus: cinco jugadores y dos técnicos. Los análisis efectuados por La Liga antes del inicio de los entrenamientos para poder reanudar el campeonato –el cuadro azulgranan visitará al Mallorca el 13 de junio a las 22.00 horas– detectaron ese número de infectados por covid-19.

El club azulgrana reconoce la existencia de esos siete infectados entre los jugadores y el cuerpo auxiliar después de que hubieran trascendido. Fuentes del club argumentan que LaLiga era la responsable de efectuar los análisis y de gestionar la información sobre la existencia o no de positivos en los clubs, según el diario As.

Los siete afectados, al parecer, eran asintomáticos. Los tests revelaron que los jugadores y los técnicos habían quedado infectados por el virus, pero que habían superado ya la enfermedad, con lo que estaban en disposición de retomar la actividad dentro de los protocolos iniciales establecidos por la Liga.

Los análisis se efectuaron el pasado 5 de mayo. Se sometieron a ellos todos los futbolistas inscritos para reanudar la competición, los técnicos y el personal auxiliar permitido para estar en contacto con ellos. En un principio, se informó de que no había ningún caso en la plantilla. El Barça alega que esa era la comunicación recibida por La Liga, responsable de haber organizado los análisis de todos el fútbol profesional con personal y médicos contratados por ella. Pero RAC 1 informó el lunes por la noche que sí había casos en el Barça, como los hubo en otros clubs.

MESSI SE QUEDA / Leo Messi acabará su contrato en el Barça en el 2021. Veremos si su carrera. Lo que parecía algo obvio, indiscutible, no lo era tanto, porque el capitán tenía la posibilidad de renunciar a esa última campaña (la 2020-21) y marcharse libre este próximo 30 de junio, sí quería. Pero el 10 azulgrana no se ha acogido a esa prerrogativa que tenía en el contrato. El plazo para ejecutar la cláusula liberatoria expiró este domingo. Bastaba con comunicar a la junta que se iba.

La amenaza de perder a Messi no ha desaparecido del todo. No definitivamente. Al astro le quedará solo un año de contrato y dentro de seis meses (a partir del 1 de enero) tendrá la opción de comprometerse con cualquier club del mundo. Al que se iría gratis, por supuesto. La cláusula de rescisión, de 700 millones, se ha evaporado ya. La voluntad del futbolista argentino, sin embargo, no es esa.

«Mi idea siempre ha sido terminar mi carrera en el Barcelona» ha sido una frase repetida por Messi casi tantas veces como veces ha cantado «gol».