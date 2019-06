Barty-Vondrousova, final femenina de Roland Garros

La checa Markéta Vondrousova y la australiana Ashleigh Barty disputarán la final femenina de Rolan Garros tras imponerse este mediodía a sus rivales. Vondrousova ha superado en dos sets a la británica Johanna Konta (5-7, 6-7). Barty ha necesitado tres sets para acabar con hasta ahora revelación del torneo a la norteamericana Amanda Anasimova (6-7, 6-3, 6-3). esta matinal de Roland garros ha estado marcada por las quejas de las tenist5as, obligadas a disputar las semifinales en pistas más pequeñas en beneficio de los varones (Nadal-Federer y Djokovic-Thiem).

El partido entre Anisimova y Barthy se disputó en la pista Suzanne Lenglen, la segunda central de Roland Garros, mientras a la misma hora, en la Simonne Mathieu, jugaban la británica Johanna Konta y la checa Marketa Vondrousova, las otras semifinalistas. La organización optó por esa medida tras la suspensión de la jornada el pasado miércoles por la lluvia. Tradicionalmente las semifinales femeninas se juegan en Roland Garros el jueves, en la central Phlippe Chatrier. pero esta vez .

"UNA VERGÜENZA"

Es injusto e inapropiado Qué mensaje estamos enviando?", denunció el jefe de la WTA, Steve Simon. "Las cuatro tenistas que han llegado a semifinales merecen jugar en la central y creemos que había otras soluciones posibles, tanto para el beneficio de los espectadores como para las jugadoras.

Amelie Mauresmo, campeona de Wimbledon y excapitana francesa de la Copa Federación catalogó la decisión como una vergüenza. Con más filosofía se tomaron la decisión las jugadoras. No vamos a jugar en la Chatrier? No me importa. Estaré contenta de jugar donde sea estas semifinales, dijo el jueves Anisimova.

No hay una solución ideal. Si fuera jugador preferiría jugar, aunque fuese en una pista más pequeña, para tener tiempo para recuperarme, valoró Guy Forget, extenista y director del torneo.