Mariella Fasoula, otra marcha unilateral en el Al-Qázeres

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura sigue teniendo unas navidades calentitas. Raro es el día en el que no genere una noticia. Por si fuera poco, este domingo ha protagonizado dos: el fichaje de la base checa Petra Zaplatova como sustituta de la turca Merve Aydin y la salida de la pívot griega Mariella Fasoula, que tiene carácter unilateral, como la de Aydin.

Fasoula se incorporará al Ciudad de La Laguna Tenerife haciendo uso de una cláusula que le permitía marcharse si se ejecutaba antes de determinada fecha. El conflicto viene por ahora porque el Al-Qázeres dice que ni lo ha comunicado en tiempo y forma ni, desde luego, ha abonado la cantidad económica que está estipulada, por lo que tomará medidas legales para hacer valer sus derechos.

Es una sorpresa relativa. Se sabía que Fasoula, igual que ocurría con Aydin, estaba incómoda en el club, pese a lo cual estaba cumpliendo a nivel de rendimiento en lo que al fin y al cabo está siendo su primer año como profesional. Promedia 11,9 puntos y 5,9 rebotes en 28 minutos en pista y, tras moverse en el mercado, se cree que la oferta que ha recibido desde Tenerife es muy superior económicamente a lo que estaba cobrando en Cáceres.

Además, el Al-Qázeres culpa extraoficialmente de su adiós a un tema con el que también tendrá que lidiar a nivel judicial: los asuntos de ‘Fas’, como era conocida en el vestuario, los lleva la misma agencia de representación que administra los de Aydin. La ‘guerra’ entre club y agentes se está recrudeciendo y más después de que se haya confirmado que la base participará en la versión turca del programa ‘Supervivientes’, un dato que habría ocultado al Al-Qázeres cuando pidió marcharse hace semanas.

EL FICHAJE / Horas antes el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura anunció la teórica sustituta de Merve Aydin. Se trata de la también base Petra Zaplatova, de nacionalidad checa y que acaba de cumplir 29 años el pasado 29 de diciembre.

Nacida en Trutnov (República Checa), mide 1,75 y también puede actuar como escolta. En el club se la define como una jugadora «rápida que defiende bien con y sin balón» y se asegura que «puede anotar de múltiples maneras, ya que es una gran tiradora y una buena penetradora». Ha sido internacional con su país y proviene del Energa Torum polaco.

La pasada temporada militó en Basket Zabiny Brno checo, donde promedió en liga 10,8 puntos, 2,2 rebotes y 2,2 asistencias en 19,3 minutos. También participó con su equipo en la EWBL (European Women’s Basketball League) (6 partidos, 9,3 puntos, 1,8 rebotes, 3,5 asistencias, 9,3 de valoración) y en la Central Europe Women League (8 partidos (9,4 puntos, 1,5 rebotes, 1,5 asistencias, 7,9 de valoración).

Se unirá en los próximos días a sus compañeras del Al-Qázeres, que este domingo debían haber jugado ante el Movistar Estudiantes en el Multiusos. Sin embargo, el choque fue aplazado por el positivo de una jugadora visitante y no disponer a tiempo de los resultados de las pruebas a las que fue sometido posteriormente el resto del resto del equipo.

En teoría, el debut de Zaplatova se producirá el próximo sábado frente el IDK Euskotren. Será un largo viaje para el equipo, ya que tras jugar en San Sebastián no se regresará a Cáceres, sino que se acudirá a Girona para recuperar el partido aplazado en su día y que ha sido reprogramado para el lunes 11. Habrá auténticos problemas para alinear jugadoras ese día, ya que Alexis Jones, Fiona O’Dwyer y Petra Zapletova no estaban inscritas cuando debía haberse disputado (22 de noviembre) y según la normativa federativa no podrán jugar, mientras que en este lapso se han marchado Becca Hittner, Merve Aydin, María Romero y Mariella Fasoula.