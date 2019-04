Una batalla para proteger lo que tanto tiempo costó ganar

Dicen que atrás no se vuelve ni para coger impulso. Así lo tratan de grabar a fuego en el vestuario del Extremadura, donde la alegría por la doble victoria en Málaga y La Coruña trata de ser frenada para no caer en una euforia desmedida que haga olvidar que «todavía no hemos hecho nada», la frase más repetida entre los jugadores esta semana. Eso sí, es indudable saber que el Extremadura tiene hoy ante sí una verdadera oportunidad de dar un zarpazo de gigante por la salvación. En el Francisco de la Hera y ante un rival directo como el Tenerife (20.30 horas), los azulgranas buscarán la cuarta victoria consecutiva y asestar un golpe moral y casi mortal a un rival que llega con dudas y atenazado por el buen momento de los de Almendralejo.

El último en poner cautela y cordura a la previa del partido ha sido el míster, Manuel Mosquera: «si creemos que haciendo lo mismo que en Málaga y La Coruña vamos a ganarle al Tenerife, nos equivocamos. Vamos a necesitar ponerle más intensidad, más agresividad, más mentalidad y más concentración. Mucho más de todo porque es un partido muy difícil», apunta el gallego.

El gallego no teme que la euforia desatada en la afición tras las últimas tres victorias contagie negativamente al equipo: «conociendo a mi grupo, es imposible caer en la relajación. Pensamos que aún no hemos tocado techo. Si nos sentimos superiores o inferiores a cualquier rival, aparecerán grietas en nuestra forma de pensar. Y eso no nos puede pasar nunca».

Concentrados / Manuel, que nunca deja pistas sobre el posible once del encuentro, mantendrá concentrada hoy a la plantilla hasta las horas previas al encuentro. Será entonces cuando tenga que hacer la lista de seis descartes, una vez que Chuli es una baja segura por problemas en el talón.

El técnico ha recordado que siempre es mejor no tocar lo que funciona, por lo que podría volver a repetir el once que ya se empieza casi a memorizar entre los seguidores, aprovechando el buen momento de forma de jugadores como Pardo, Lolo, Kike Márquez o Casto.

Sobre el Tenerife, Manuel conoce bien el funcionamiento de los equipos de Oltra, ya que el gallego coincidió con el técnico del cuadro insular cuando era entrenador del Deportivo. Manuel aboga por hacer un partido intenso «en el que el Tenerife se sienta agobiado».

Gran ambiente / El Francisco de la Hera presentará otro lleno hasta la bandera para un partido trascendental. Acompañará el buen tiempo y esta vez no habrá dudas para no acudir al campo.

Las peñas del Extremadura han organizado una convivencia y fiesta previa antes del partido que comenzará a las dos de la tarde en la calle Cometa. Habrá paella y caldereta gratis para todos los aficionados.

No es un partido más. Es medio billete a un destino por el que suspira este Extremadura.