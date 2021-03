Bea Pérez, una vida de fútbol sala

Beatriz Pérez Miguel (Torre de Santa María, 21-9-1985) es portera de fútbol sala en La Cruz Villanovense, que milita en la Segunda División. A sus 35 años, y después de más de 20 bajo los palos, afirma que se retirará al término de esta temporada: «Tuve un accidente que me ha dejado una lesión de espalda que no me permite estar siempre al 100%. Soy muy exigente conmigo misma y no me permito estar al 90%. Después de meditarlo mucho, he decidido que lo dejo».

Dos veces por semana Bea se desplaza en furgoneta, junto a otras siete compañeras, desde Cáceres, donde reside, a Villanueva de la Serena para los entrenamientos. Es su quinta temporada en el fútbol sala serón, primero en el Cefo y las dos últimas en La Cruz Villanovense, con el que ya disputó el playoff de ascenso a Primera el verano pasado. Ha militado en equipos como Torremejía, Arroyo de San Serván y Casar (dos épocas).

Al término de la primera fase, La Cruz Villanovense se ha clasificado en tercera posición del grupo 3-B en el que militan también los otros dos equipos extremeños, La Garrovilla y Almaraz. Ahora jugará la segunda fase por el ascenso, que consta de ocho partidos contra los cuatro primeros del grupo 3-A, arrastrando los puntos obtenidos en la primera fase para obtener una clasificación única. Los tres mejores estarán en el play-off por una sola plaza de ascenso a Primera División.

Con entidad propia

«Llegar ahí era nuestro objetivo inicial y creo que lo podemos conseguir. Hay posibilidades reales porque todos los equipos tenemos un nivel parecido. Hemos ganado un partido a las primeras y a las segundas. Además, con nuestra puntuación en el otro grupo seríamos segundas, por lo que no vamos con demasiado déficit de puntos», argumenta Bea, que apostilla: «retirarme con un ascenso a Primera sería un sueño».

Nunca ha jugado al fútbol 11 y reivindica la importancia como deporte del fútbol sala frente a los que lo consideran el ‘hermano pequeño’. «Estoy en el fútbol sala desde siempre. No vengo de rebote del fútbol. De hecho, creo que son deportes bastante diferentes y que, salvo que se juega al balón con los pies y que hay porterías, casi todo lo demás es distinto. El fútbol sala es más espectacular, hay más intensidad, más ritmo, se necesita más precisión…», argumenta. Y hace un apunte en cuanto al hecho de que el suyo no esté entre los deportes olímpicos: «Es algo difícil de entender, y más aún viendo algunos deportes que han incluido en los próximos Juegos. El fútbol sala tiene mucha más entidad como deporte de equipo, por número de licencias y países en los que se practica, que algunos de los que están en la lista».

También se muestra reivindicativa en cuanto a la desigualdad con la categoría masculina: «En otros deportes es más fácil de entender que se gane dinero según lo que se genera, pero en el fútbol sala tiene difícil explicación que los hombres cobren más que las mujeres. Incluso estando ellos en una categoría inferior porque no es un deporte de masas que genere grandes ingresos».

Ya en el ocaso de su carrera, sigue derrochando ilusión y se denota devoción y pasión cuando habla de su deporte y de su equipo: «Cuando eliges el fútbol sala sabes que de esto no vas a vivir. Tienes que tirar de tus ganas de practicarlo para afrontar el trabajo y los desplazamientos, que, por ejemplo en esta categoría, los hay muy largos. Hay muchas jugadoras que optan por irse a países como Italia, donde sí cobran, pero yo no me podría separar de mi gente, de mi equipo… Llevo con algunas de ellas muchos años y no me iría a ningún otro sitio».

Compagina las pistas con su trabajo en la clínica de fisioterapia Javier Bravo de la capital cacereña. En el horizonte parecen unirse sus dos actividades: «siempre me he interesado por las lesiones deportivas y su recuperación. Entre mis planes está dedicarme a ello dentro del deporte en general y, si puede ser, seguir vinculada al fútbol sala en particular».