Bernal pierde tiempo y Roglic afianza el liderato en el Tour

En la pelea por la clasificación general, el líder Primoz Roglic y Tadej Pogacar demostraron ser los más fuertes en la llegada en alto en Puy Mary. Llegaron con unos 20 segundos de ventaja sobre Porte, Miguel Ángel López, Mikel Landa y se colocan en las dos primeras plazas de la general.

El defensor del título y líder del equipo Ineos, el colombiano Egan Bernal, protagonizó la decepción de la jornada con una pérdida de 37 segundos respecto al líder en la meta.

