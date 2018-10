El Bicicletas Rodríguez incorpora a Claudio Clavijo

El Bicicletas Rodríguez Extremadura ya planifica su equipo para la temporada 2019 y empiezan a llegar los primeros refuerzos. Claudio Clavijo Domínguez es el primero que anuncia la formación segedana. El joven corredor llega procedente del equipo cántabro Gomur,

Claudio Clavijo es natural de Bollullos Par del Condado (Huelva) y nació el 28/02/1998, por tanto tiene 20 años de edad. Comenzó a correr a los 7 años de edad cuando ‘Kinka’ el conocido monitor de la escuela ciclista de su pueblo le sugirió que se apuntara, lo hizo y paso su etapa de escuelas junto a los suyos obteniendo importantes resultados.

En el año 2015 llega a junior y su calidad hace que la Fundación Contador se fije en él, fichándolo para los dos años de junior donde también destacó consiguiendo grandes resultados.

Vuelve a fichar por la Fundación Contador ya en el año 2017 con el equipo elite y sub 23, pero una lesión le dejo todo el año sin competir volviendo a la competición en la temporada 2018 en la filas del equipo cántabro Gomur, donde ha ido cogiendo ritmo de competición y adaptándose a la categoría élite y sub 23 en la que todavía no había corrido, consiguiendo a final de temporada verse muy cerca de los hombres importantes.

Claudio Clavijo se define a sí mismo como un corredor capaz de pasar bien la montaña y ser rápido, con opciones en llegadas al sprint. Le gustan las carreras con pendientes duras y explosivas y los pequeños puertos.