Bidaurrázaga vuelve a ser entrenador del Miajadas

Aitor Bidaurrázaga vuelve a ser el primer entrenador del Miajadas. El preparador vasco, que ya fue técnico de éxito en el club a lo largo de las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, ha sido el elegido, como ya apuntó este periódico en su edición de ayer, para suplir al destituido Carlos Pizarro.

El «nuevo aire» que quiere el Miajadas ha puesto su mirada en Bidaurrázaga, entrenador con experiencia también en equipos como Cacereño o Ciudad de Plasencia. El técnico, de 47 años, ha mostrado su deseo de salir airoso del reto, en el que la gran aspiración será la permanencia, que el Miajadas tendría hoy hipotéticamente en el caso de que finalizara la liga. En las anteriores experiencias en el club tomatero fue sexto y decimotercero, antes de recalar en el Cacereño. Hay que recordar que precisamente fue segundo entrenador del CPC hace dos temporadas, cuando el equipo verde estuvo en lo más alto de la tabla,

«MANO A MANO» / «El Miajadas está encantado de trabajar mano a mano con Aitor para asegurar los objetivos marcados para esta temporada», recalca en un comunicado oficial en sus redes sociales.

«Me voy con la cabeza bien alta, son tres temporadas y media en el club y me marcho con una liga, dos ascensos y a siete puntos del descenso salvando el objetivo de la permanencia, que fue el que me pidieron desde el prijncipio», apuntó mientras Pizarro, que es evidente que no se esperaba la decisión del club.