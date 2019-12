Bochorno del Nissan Al-Qázeres

SOBRAN : DIOUF. Foraste y Carter. De las tres interiores DOS no aportan NADA DE NADA. Unicamente Paula que tiiene clase y amor propio. Forasté lleva una pésima temporada, ni un partido decente. Diouf no es un CINCO. No sirve para el puesto. Carter falla más que acierta , es un caos. Unicamente , Simms, Mujovic, Ferreira y Guinzo, son útiles. No se las puede echar a todas. Pero si no se ficha y acierta con un buen 5 , seguro que descendemos, esto va de mal en peor. Que bochorno, para eso es mejor estar en liga femenina 2. Vaqsconcelos debe deestar asustado conprobando doonde se ha metido. UNA PIVOt, ES IMPRESCINDIBLE. No se dan cuenta de que no hay jjuego interior