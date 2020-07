Bottas y Red Bull frenan las ansias de Hamilton en el GP de Austria

Instó a todos a lucir una camiseta contra el racismo, convenció a la mitad de la parrilla para hincar la rodilla en la ceremonia del himno. Lewis Hamilton es el jefe de esta Fórmula 1 fuera y dentro de la pista y solo la mejor versión de Valteri Bottas, y toda la maquinaria tecnológica y administrativa de Red Bull fueron capaces de evitar la victoria del chico de Stevenage en la carrera inaugural de una temporada express pactada a solo ocho carreras. Los consejos casi instrucciones del equipo para que no arriesgaran con los mortíferos arcenes del Red Bull Ring no pudieron frenar su irresistible instinto ganador, con todos los récords de Schumacher, incluida, la séptima corona, metida en su cerebro desde que atravesó los torno de la última carrera del año pasado en Abu Dhabi. Solo una sanción de cinco segundos tras un toque le mandó fuera del podio y facilitó la victoria de Bottas, el gran objetivo del finlandés para buscar algún resquicio en la fortaleza de su compañero.

LEWIS HAMILTON NO GANA EN AUSTRIA

El Mundial ha arrancado con el cuchillo entre los dientes, desde la cabeza a la cola de la parrilla. Por arriba, Valteri Bottas ha encontrado en Red Bull el mejor aliado para buscar una rendija que ilumine el sueño de batir a Lewis Hamilton, al hexacampeón, al mejor piloto del siglo y puede que de la historia. Fue el finlandés quien marcó la pole en el primer intento de la clasificación del sábado, y se salió (¿a propósito?) en el segundo intento cuando Hamilton le podía mejorar el crono. El chico de Stevenage se topó con una bandera amarilla en su vuelta y no levantó, aunque los comisarios no le sancionaron el sábado, Red Bull enseñó una grabación de la cámara 360 del Mercedes durante la mañana del domingo en el que quedaba claro que no había hecho caso de una luz amarilla intermitente. Fue también un Red Bull quien le apartó de la lucha por el triunfo en la parte final de la carrera.

El caso es que Hamilton arrancó quinto, con una sanción de tres posiciones en la parrilla, lo que, en, principio, era una ventaja clara para Bottas y el propio Verstappen que formaban la primera línea. Todo parecía encaminado hacia una lucha entre los dos únicos rivales de Hamilton al título, cuando la electrónica del Red Bull le dejó tirado. Hamilton, que había adelantado a Alexander Albon y Lando Norris, se quedó segundo a siete segundos de Bottas, una diferencia que se esfumó con el coche de seguridad que entró en la vuelta 28.

FERRARI Y MCLAREN EN EL PODIO

Con Hamilton soplando en la nuca de Bottas, la lucha por el tercer cajón del podio se abrió e Albon, Norris, Pérez, Leclerc, Sainz y Vettel: dos Ferrari, dos McLaren, un Racing Point ya saben, un Mercedes del 2019 pintado de rosa y un Red Bull. En la primera batalla, la de Sainz contra Leclerc, Vettel intentó sacar partido y buscó un hueco donde no lo había. Se tocó con Carlos y sucedió lo de casi siempre en estos tres últimos años: el coche de Vettel trompeado en mitad de la pista y con daños a terceros, en este caso a Sainz, que perdió unos segundos preciosos para seguir atacando al que será su compañero en Ferrari el próximo año.

Stroll ha dañado el coche en los arcenes, comenzaron a advertir a Hamilton por radio. No utilices los arcenes, piensa en el coche, insistieron. Pero las instrucciones de Mercedes para asegurar el doblete de Mercedes no apagaron el instinto cazador de Hamilton. Tomo los mismos arcenes que el otro coche, contestaba Hamilton en relación a lo que estaba haciendo Bottas, mientras intentaba madurar la forma de adelantar al finlandés. Solo cuando escuchó el mensaje nuestro coche está un poco peor que el otro, dio un respiro a Bottas a falta de 23 vueltas.

SEGUNDO COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA

Con el segundo coche de seguridad en pista el Williams de Russell se quedó parado en mitad de la pista los Mercedes se mantuvieron en pista y cambiaron ruedas Albon, Vettel y Leclerc, además de los dos McLaren Norris, en la primera vuelta y Sainz en la segunda lo que hizo perder al español la posición frente a Esteban Ocon y Pierre Gasly. Nadie realizó mas cambios con el tercer coche de seguridad a causa de una rueda mal sujeta en el pit-stop de Raikkonen y la carrera se relanzó de nuevo a falta de 11 vueltas.

SANCIÓN PARA HAMILTON

Albon, con gomas nuevas y más blandas, atacó a Hamilton en la primera vuelta del sprint final. Lo tenía superado por fuera, pero no, el inglés no le dejó espacio y acabó impactando. Del toque salió el Red Bull trompeado y a la arena, mientras Hamilton apenas perdió un segundo respecto a Bottas. La acción le costó una sanción de cinco segundos que le dejó KO en la lucha contra Bottas por el triunfo y le sacó del podio en un pelotón agrupado por los coches de seguridad.

LECLERC SEGUNDO Y NORRIS TERCERO

Y en esas locas vueltas, Leclerc atrapó un segundo puesto impensable tras rebasar a Pérez. Sainz adelantó a Gasly y Ocon para marcar la vuelta rápida un giro después en una actuación brillantísima que le llevó a a luchar cuerpo a cuerpo contra su compañero Norris en una trepidante batalla. Lo tuvo en su mano pero, al final mandó el sentido común: Sainz no arriesgó todo lo que podría frente a otro que no fuera su compañero y Norris encontró el fuelle para adelantar a Checo Pérez para subirse al tercer cajón del podio.

Hasta aquí el GP de Austria de F1. La próxima cita del mundial será el próximo día 12 de julio en el circuito Red Bull Ring en el que se disputará el GP de Steiermark. Será hasta entonces. Saludos.