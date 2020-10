Buena imagen romana

Empate a un gol frente al Cádiz B_en la puesta de largo del Mérida. 1.400 espectadores acudieron al Romano para presenciar una muy buena primera parte de los suyos y una segunda más floja, en la que el filial demostró estar mucho más fuerte en lo físico.

Los primeros 45 minutos del equipo de Dani Mori fueron muy positivos, además del resultado, el cuadro romano daba la sensación de saber qué hacer en cada momento con y sin balón. Una buena triangulación por la derecha entre Fer Pina, Zarzo y Emilio Cubo a los siete minutos terminó con el centro de este último que Javi Martín metió en su propia portería. A partir de ahí, el filial cadista tuvo más la pelota pero los locales no pasaron apuros y suyas fueron las mejores ocasiones.

Con metros para correr, la delantera emeritense muestra su calidad. Un taconazo de Marc Fraile a los 25 minutos hacia Fer Pina provocó que este llegara a línea de fondo para volver a ceder hacia Fraile que la mandó alta en una gran ocasión. Al igual que también la tuvo cuatro minutos después, cuando Javi Montoya, portero local, sacó rápido para Javi Zarzo, que estuvo más listo que la defensa para asistir a su compañero que esta vez se encontró al portero Juan Flere. No hubo más acercamiento a ninguna de las dos áreas, pero la afición local vio una pareja de centrales con mucha jerarquía, a un Edu Cortina con calidad y trabajo, y a una delantera muy dinámica. La nota negativa del primer acto fue una tangana a los 21 minutos después de una falta de Emilio Cubo y la lesión del propio Cubo que tuvo que ser sustituido.

CAMBIO DE ESCENARIO / La segunda parte tuvo un cariz completamente distinto. El Cádiz B fue capaz de convertir el dominio en ocasiones y en un buen gol, mientras que el Mérida prácticamente no pisó el área contraria y se vio muy cansado por momentos. Los cambios no terminaban de mejorar al equipo de Dani Mori que además se encontró con la lesión de Felipe Alfonso que a su vez fue quien sustituyó a Emilio Cubo en el lateral derecho, con lo cual Mori puso en liza una defensa de tres hombres por dentro con Chirri Monje y Garci como carrileros. Ofensivamente el equipo emeritense prácticamente no generó mientras que en defensa tuvo que sufrir pero el palo y Picón, que había salido sustituyendo a montoya en la portería tras el descanso, hicieron que los cadistas no pasaran del empate. El hol visitante llegó en el minuto 68, en una segunda jugada bien trabajada por los visitantes en una falta lateral que terminó por cabecear Lautaro.

En definitiva, la cita demostró que la plantilla tiene mucha calidad por lo visto en la primera parte, pero que llega muy justo de físico al arranque liguero el próximo domingo (18.00 horas) frente al Talavera.

DERROTA DEL VILLANOVENSE / Por otra parte, otro de los equipos extremeños de Segunda B, el Villanovense, perdió su amistoso en el campo del Sanse. El conjunto serón consideró positiva su prueba, pese a la derrota encajada por 1-0. El único tanto del choque no se produjo hasta el minuto 90, cuando Félix remató un saque de esquina. El conjunto extremeño siguió perfilando detalles de cara al inicio de la competición, aunque le faltó puntería en sus ocasiones. Sí se mostró seguro en defensa ante las acometidas del rival, aunque quedase el regusto amargo de ver escaparse el empate justo al final.