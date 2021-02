Buenas sensaciones iniciales del Ecopilas

Muchas ganas había de disputar una competición y hasta la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios se desplazaba el Extremadura-Ecopilas MTB con tres corredores para disputar una de las pruebas puntuables de la Super Cup MTB 2021, en un circuito muy técnico de poco más de 5 kilómetros en su mayoría por senderos y con un nivel de participación a nivel nacional muy alto debido a la ausencia de pruebas,

Con buenas sensaciones regresó la escuadra con el debut de Miguel Ángel Muñoz en sub-23. El de Torrefresneda lograba una buena novena plaza sintiéndose feliz no solo con el resultado sino por haber podido estrenar colores.

Peor le fue a Adrián González que no pudo completar su estreno por avería en élite, categoría en la que también competía Manu Cordero, que fue décimo. «Estaba complicado desde el inicio porque tanto Adrián como yo nos ha tocado salir desde las últimas plazas del cajón, algo inexplicable, pero me encontraba bien y he tratado de ir remontando posiciones aunque sabía que las primeras era casi imposible. Con eso me quedo, que hay fuerzas y sobre todo muchas ganas», aseguró.