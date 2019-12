Caballero apela a la regularidad para que el Badajoz siga arriba

Uno de los motores del CD Badajoz en el centro del campo es Antonio Jesús Caballero Ramírez (Martos, Jaén, 1994). El futbolista blanquinegro selló la victoria ante el Villarrubia con el 1-3 y desarrolla una semana muy intensa, con el reto de «lograr la quinta victoria consecutiva en liga el domingo ante el Real Murcia en el Nuevo Vivero y a pasar la eliminatoria de la Copa del Rey el jueves ante el Amorebieta que también es muy importante», declara el futbolista andaluz.

Caballero añade que «los que tuvimos más minutos en el último partido tenemos que recuperar, se aproxima el partido de copa, no te da mucho tiempo a trabajar físicamente y tras la copa el viaje es largo y tenemos el partido de liga. Entrenaremos bien, duro y con la confianza de intentar cosechar las dos victorias».

El lunes descansaron y a partir de ayer analizaron al Amorebieta, en el encuentro copero a partido único que se jugará mañana jueves 19 a partir de las 19.00 horas. Respecto a la liga en sí, el reto no debe ser arrebatar el liderato al Cartagena, del que están a tres puntos, sino mantener la regularidad. «No tenemos que obsesionarnos con recortar puntos al Cartagena o abrir una brecha con el quinto sino mantener la regularidad que es lo que hace que estés arriba», asegura.

Y Antonio Caballero es una buena prueba de ello y de la regularidad blanquinegra porque lleva 16 partidos, 13 como titular y 12 completos, rindiendo a un gran nivel. En los últimos siete con cinco victorias, un empate y una derrota, Caballero ha jugado los 90 minutos, por lo que ya alcanza la cifra total de 1.223 minutos con el Badajoz en su primera temporada.

El jugador reconoce que se encuentra realmente «cómodo» para añadir que «el míster me está dando mucha confianza y el trabajo da sus frutos pero sigo con los pies en el suelo y la misma humildad de siempre. Todo el mundo nos hacemos buenos y eso es lo importante. Llevo con este último siete partidos consecutivos jugando todos los minutos, a un buen nivel y hay que mantener la constancia que es lo difícil. Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me dan una total confianza», explica.

El último triunfo / Respecto a la goleada del pasado sábado ante el Villarrubia, Caballero explicó que fue un partido diferente «por las reducidas dimensiones y el césped pero el equipo comenzó muy bien. Ejercimos muy buena presión, robando y haciendo transiciones rápidas», lo que les hizo situarse con 0-2. Después, en el inicio de la segunda parte «no entramos bien y sufrimos pero las ocasiones más claras fueron nuestras. Entramos mosqueados tras el gol de penalti de ellos al final de la primera parte porque habían bajado los brazos y nos enfadamos bastante al meter al rival en el partido».

Y tras los goles de Gorka Santamaría y Chris Ramos en la primera parte, llegó la sentencia de Caballero en el minuto 76. «No estoy acostumbrado a marcar, pero también suma. De mi gol recuerdo que veo que va a recibir el medio centro de espaldas, tengo la fortuna de que se le va un poco el control y eso me permite ganar la posición. Al robar se la iba a dar a Gorka pero el central tapa el pase y me deja el camino a la portería y el primer control me permite cruzarla ni muy cerca ni muy lejos del portero».

Caballero agrega también en sus reflexiones: «Es mi primer gol con el Badajoz, ha tardado mucho pero ha llegado. Es una satisfacción enorme y espero que vengan muchos más, además de victorias», concluye.