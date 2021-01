1-Cacereño: Bernabé, Espinosa, Marvin, Carlos Daniel, Gallardo, Rubén Sánchez (min. 72, Segura), Gustavo (min. 18, Fassani), Bermu, Caramelo, Platero y Capelo (min. 81, Ocaña).

0-Miajadas: Damián (min. 39, Rosiña), Juanjo Neiva, Alex Jiménez, Rubén Pezón (min. 66, Ramiro), Juanfranc (min. 54, Cristian), Charly, Fale (min. 54, Alex Cañero), Lolo, Mati, Jaime Cañamero (min. 66, Jesús Búrdalo) y Matheus.

Gol: 1-0-Min. 47:Platero, de penalti.

Árbitro: César Carretero González. Tarjetas amarillas a los locales Rubén Sánchez y Fassani y a los visitantes Lolo y Jaime Cañamero.

Incidencias: Jornada 15 del subgrupo 2 del grupo XIV de Tercera. Sin público en el Príjncipe Felipe. Se entregó una camiseta al meta Bernabé por sus 100 partidos oficiales en el Cacereño.

El Cacereño se reafirma en el liderato, aunque no sea con fútbol que enamore. Un tanto de penalti transformado por Pablo Platero en el inicio del segundo acto dio paso a un ajustado triunfo (1-0) ante un notable Miajadas. La derrota del Diocesano ante el Llerenense (0-2) hace que los verdes ya dependan de sí mismos para ser primeros al final.

La octava victoria consecutiva tuvo luces y sombras, aunque las cifras del grupo de Julio Cobos ya merecen reverencias y ahuyentan cualquier debate sobre la idoneidad del trabajo que se está haciendo. El objetivo del ascenso a Segunda B está más cerca ganando sin plasticidad que haciendo buen juego y perdiendo puntos. El Miajadas, mientras, se reafirmó en su condición de equipo con gusto por el buen trato de balón y una valentía ofensiva evidente.

El decano extremeño, amparado en una defensa impecable, ha cogido la directa. Carlos Daniel y Marvin, dos de sus tres futbolistas clave en esa demarcación, están siendo tentados para salir hacia clubs de superior categoría. Este lunes se disiparán dudas. No hay nada concretado, pero esa posibilidad es más que real, aunque si fuera por Cobos nadie se movería dada la cantidad de futbolistas con problemas físicos que tiene.

BIEN LOSPORTEROS / El primer tiempo fue equilibrado. Ángel Bernabé festejó sus 100 partidos en el CPC con un desvío prodigioso a tiro envenado de Mati (min. 13) en la acción anterior a que Platero flirteara con el gol en la otra portería, pero se encontró con un también inspirado Damián.

Ambos equipos manejaban bien el balón en este primer acto, aunque adolecían de ataque. El Miajadas, muy bien ordenado siempre por un hombre de la casa verde, Aitor Bidaurrázaga, no le perdió jamás la cara al encuentro y Mati mostró sus aviesas intenciones con otro chut espectacular que astilló el larguero en el 32.

El Cacereño, que había perdido en el minuto 18 a un Gustavo renqueante desde inicios de temporada, también la tuvo a renglón seguido con una contra estupenda y una combinación entre varios futbolistas rechazada en boca de gol por Damián, que chocó con Carlos Capelo. A consecuencia de ello, el guardameta miajadeño tuvo que ser retirado en camilla y trasladado a un hospital con una más que posible fractura de pómulo.

En el segundo tiempo, el gol que dio pie al triunfo local fue una internada de Capelo cortada en seco por la defensa tomatera. No perdonó Platero, hombre del momento en el CPC (min. 47, 1-0).

Desde entonces apenas hubo ocasiones, con un control perfecto en la defensa del Cacereño con unos sensacionales Marvin y Carlos Daniel, junto a Rubén Sánchez, incrustado entre ellos en las contingencias, unos laterales expeditivos (excelente Espinosa) y un Alex Caramelo que hizo un primer acto espectacular y que en el segundo acabó exhausto, pero que mostró su fútbol de filigrana.

El Miajadas no especuló con los cmapos, pero estaba claro que va a echar mucho de menos a su goleador, que se había ido 24 horas antes al Mensajero. Edu Salles (6 tantos en los tres anteriores fines de semana) era un referente arriba. Bidaurrázaga, tipo listo, no quiso acordarse demasiado de él en sus declaraciones post-partido.

El Cacereño subraya un liderato de color verde, pese a todas las bajas que acumula. ¿Tendrá alguna más en las próximas horas? Desde el club transmiten que es bastante improbable que esto ocurra, pero en los mercados futbolísticos no hay imposibles. Es más, siempre hay sorpresas.