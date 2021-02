El Cacereño 'busca' acompañantes

La emoción está servida, aunque todavía no se haya llegado al momento determinante, el de la verdad, el que otorga tanto grandes alegrías como enormes tristezas. A falta de tres jornadas más de la primera fase en el grupo XIV de la Tercera División, el próximo domingo podrían clasificarse para la fase de ascenso cuatro equipos que se unirían de este modo al Cacereño, que ya lo hizo la pasada semana matemáticamente. Son Montijo y Coria en el subgrupo 1, y Jerez y Diocesano, conjuntos que ocupan el segundo y tercer lugar de la tabla clasificatoria en el subgrupo 2.

A los cuatro citados les basta con ganar sus respectivos compromisos y, además, se da la circunstancia de que cualquier otro resultado que no fuera la victoria pospondría esta clasificación matemática. En ambos subgrupos, los cuartos clasificados respectivos, Extremadura B y Miajadas, descansan esta jornada, por lo que no sumarán. Los quintos ya no podrían alcanzarlos.

El Montijo, líder del subgrupo 1, recibe al Aceuchal. Una victoria de los futbolistas de Juan Marrero, segundos tras el Cacereño en cuanto a efectividad estadística, les haría inalcanzables para el filial azulgrana. Un empate quedaría la clasificación pendiente de un average que está por decidirse, ya que los últimos tres partidos para los montijanos son precisamente contra sus tres perseguidores. De ello ya ha avisado Juan Marrero en varias ocasiones. El técnico levantino, curtido en mil batallas, no ha dado ni siquiera por hecho que su equipo se pueda clasificar, por lo que apela a la concentración y al ‘partido a partido’ ya tan universal.

El segundo clasificado actual es el Coria de Raimundo Rosa. ‘Rai’, que recibirá en La Isla al Calamonte. De ganar los del Alagón tampoco podrán ser ya alcanzados por el Extremadura B. Sin embargo, cualquier resultado que no fuera una victoria, dejaría todo en el aire para los celestes, que aún tienen que descansar y sólo les quedarían dos partidos por disputar, contra Aceuchal y Montijo.

Quedaría una plaza más en este subgrupo 1 pendiente de encontrar un acreedor definitivo, con muchas opciones para el Moralo de Dani Pino. En cualquier caso, el orden definitivo de los clasificados se decidirá en esas tres últimas jornadas con varios duelos directos entre ellos en lo que está siendo un subgrupo más igualado que el segundo.

En este subgrupo 2, con el Cacereño de Julio Cobos ya clasificado, el segundo, el Jerez de Juampe Sánchez, visita al Racing Valverdeño. La victoria templaria les pondría ya a una distancia inalcanzable tanto para el Miajadas de Aitor Bidaurrázaga (cuarto) como para el Azuaga de Antonio Jesús Cobos (quinto). Por su parte, un triunfo del Diocesano sobre el Trujillo también haría imposible que fuera superado por Miajadas o Azuaga, porque, aunque el Miajadas tendría opciones matemáticas de igualar a puntos a los colegiales, el average lo tienen ganado los jóvenes entrenados por Adolfo Senso. Incluso en un hipotético triple empate entre Jerez, Diocesano y Miajadas, se quedaría definitivamente fuera el conjunto tomatero. El domingo, a las 12.00 horas, el Azuaga visita al Cacereño apurando sus opciones de pelear por subir a la Segunda División B.

Por la parte de abajo es matemático ya que el Valdivia jugará la fase por evitar el descenso. Según se den los resultados este fin de semana, podría también darse esta circunstancia este mismo domingo para Campanario, Lobón y Chinato en el subgrupo 1 y Fuente de Cantos en el 2. Pero aquí los cálculos son aún más complicados y hay multitud de combinaciones más por analizar, ya que aún hay mucho por dilucidar.