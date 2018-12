El Cacereño, a por el campeonato de invierno en el feudo del Dioce

Supersábado en la Tercera División extremeña para cerrar el año y la primera vuelta del campeonato. El Cacereño, que tiene un difícil derbi ante el Diocesano en Pinilla, depende de sí mismo para ser campeón un invierno, un premio honorífico del que solo puede desbancarle el Mérida, que juega en Calamonte. Coria y Moralo tamibén juegan a domicilio sabiendo que pase lo que pase cerrarán el 2018 en puestos de play off de ascenso. Tras ese intenso sábado, la competición parará hasta el 13 de enero.

DIOCESANO-CACEREÑO / Derbi cacereño para despedir el año. El Diocesano, que ha enderezado su rumbo tras un inicio dubitativo, vuelve a encontrarse con uno de los ‘grandes’, ante quienes está cumpliendo. Ya han pasado por los campos Manolo Sánchez Delgado el Coria, Plasencia y Moralo. Solo los primeros se llevaron el triunfo. Los placentinos empataron y los de Navalmoral claudicaron. Y hoy llega el líder Cacereño, quizás el mejor equipo del grupo, como dice Rai, el preparador colegial. Será un duelo intenso donde será clave el terreno de juego. Los verdes, que han recuperado algunos jugadores esta semana, saben que deberán ser hoy muy intensos para plantar cara a un rival muy motivado (16.30 horas).

EXTREMADURA B-CORIA / Tras recuperar el camino de la victoria hace dos jornadas, el filial del Extremadura recibe hoy a otro equipo de play off, un Coria que es uno de los mejores del grupo cuando juega lejos de su campo. Reengancharse a la pelea por el cuarto puesto es el objetivo de los azulgranas y no les vale otra cosa que sumar de tres en tres para conseguirlo. Más aún cuando juegan en su campo, ya que son nueve los puntos que ahora tienen de desventaja. Mientras, los de Miguel Rubio buscan una victoria que les afiance en su tercera posición y, si falla el Mérida, les permita incluso cerrar el 2018 en la segunda plaza (16.00).

CALAMONTE-MÉRIDA / Esperando el fallo del Cacereño para obtener el simbólico campeonato de invierno estará el Mérida, que visita a un Calamonte que no acaba de sacarle partido a su estilo. Solo un triunfo han logrado este curso los calamonteños en su feudo (tres en total), un bagaje demasiado escaso para un equipo que aspiraba a pelear por la zona media alta y que ahora lucha por evita el descenso. Le visita un Mérida muy en forma que además ha recuperado su pegada a domicilio (16.15).

LLERENENSE-AZUAGA / Vuelve el derbi de la Campiña Sur tras más de dos décadas sin disputarse en Tercera, un partido que ha levantado mucha expectación durante la semana y que hoy se verá reflejada en las gradas del Fernando Robina. Solo tres puntos separan a ambos contendientes, con el Azuaga por delante del Llerenense. Los visitantes, además, encadenan tres victorias consecutivas (16.30).

VALDelacalzada-MONTIJO / A goleada por partido va un Valdelacalzada que está sufriendo mucho este curso. Último a ocho puntos de la permanencia, hoy tiene una prueba ante otro equipo que está sufriendo, un Montijo que marca precisamente esa primera posición de salvación. Será un duelo directo por la supervivencia es de esta tarde (16.30).

ARROYO-MORALO / Vuelve el Arroyo al calor de su público tras dos compromisos seguidos fuera en los que el balance ha sido de una victoria y una derrota para situarse en duodécima posición, aunque con solo cuatro puntos por encima del descenso no puede despistarse. Hoy tiene una dura prueba ante el Moralo, un equipo en buena forma que ha ganado los tres partidos del mes de diciembre (17.00).

JEREZ-PLASENCIA / Quinto y sexto miden sus fuerzas en el Manuel Calzado Galván. El Jerez, que suma dos derrotas consecutivas tras un brillantísimo mes de noviembre, recibe a una UP Plasencia que no acaba de despegar. Los de Luismi están siendo muy sólidos en su campo, pero les cuesta mucho ganar a domicilio. Ambos buscan tres puntos vitales para mantener muy vivos en la pelea por el play off (17.00).

PUEBLONUEVO-ACEUCHAL / Tras poner en apuros al Mérida el domingo pasado, el Pueblonuevo vuelve a su campo, ante su público, donde Moralo y Plasencia han perdido, el Coria solo se ha llevado un punto y el Cacereño sufrió hasta el último segundo para ganar con un gol en el 89. A esa fortaleza como local se agarrará el grupo de José Enrique Pineda para tratar de doblegar a un Aceuchal en descenso que lleva más de tres meses sin celebrar una victoria (17.30).

VALVERDEÑO-OLIVENZA / Con la obligación de reaccionar para no hundirse en la clasificación, el Valverdeño recibe a un Olivenza de luces y sombras, que ha cerrado con empate más de la mitad (diez) de los partidos que ha jugado. Pase lo que pase, el conjunto local recibirá el nuevo año en posiciones de descenso y fuera de ellas el visitante (17.30).

CASTUERA-VALDIVIA / El Manuel Ruiz de Castuera será el escenario del último partido del año en la Tercera extremeña. Con el resto de partidos ya concluidos arrancará el duelo entre un conjunto turronería necesitado de puntos para escapar de abajo y un Valdivia que está siendo una de las revelaciones del curso. Su octavo puesto al iniciar la jornada, solo por detrás de los favoritos, así lo certifica (19.30 horas).