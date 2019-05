El cacereño Campillo se queda fuera del corte en el PGA Championship

El extremeño Jorge Campillo, al igual que tres de los otros cuatro españoles participantes, no consiguió superar el corte en el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA), que se está disputando en Old Bethpage, cerca de la ciudad de Nueva York.

«El inicio fue malo y luego he jugado más o menos decente. Con la mochila llena desde ayer se ha complicado la cosa», dijo el jugador cacereño, que acabó con +9 al no poder recuperar una primera ronda de siete sobre el par. Era el segundo PGA Championship que disputaba y lo toma como una experiencia más.

El grancanario Rafa Cabrera Bello fue el único español en salvarse de la quema. «He jugado mejor el segundo día, he pegado mejor de salida y he cogido más greenes. Me he metido en pocos problemas y le he pegado un poquito más a gusto», dijo Cabrera Bello, que acabó con +4, justo en el límite del corte y a 16 golpes del líder, el estadounidense Brooks Koepka (-12).

«Lo que tengo en mente ahora es jugar el fin de semana, coger confianza y espero escalar todas las posiciones que pueda», agregó sobre su estrategia para el resto del torneo.

El vizcaíno Jon Rahm, que venía de ganar en un torneo del circuito estadounidense no logró pasar de cinco sobre el par y se ha quedado a un golpe de la clasificación. «Parecía que salía el sol en los segundos nueve, pero no he podido acabar. La primera bola que he puesto en calle ha sido después de nueve hoyos y he cogido cuatro calles», indicó Rahm, víctima de los desaciertos desde el tee de salida.

El guipuzcoano Adrián Otaegui (+5) también se quedó a las puertas de jugar el fin de semana de su segundo PGA Championship. Por su parte, el castellonense Sergio García, tampoco pudo enmendar los fallos de la primera jornada y acabó con +5.