Un Cacereño-Coria vital para los verdes en su lucha por el liderato

Mucho en juego en la trigésima jornada del Grupo XIV de Tercera que arrancó ayer con la victoria del Mérida en Azuaga (0-3), un resultado que mete presión al Cacereño en la lucha por el liderato (ahora está cinco puntos por detrás de los romanos ) antes de recibir hoy al Coria, que pelea por el playoff. Por abajo, muchos duelos directos.

CACEREÑO-CORIA / El Príncipe Felipe, con un césped cada vez en mejor estado, acoge hoy un duelo clave, tanto para Cacereño en su lucha por el liderato como para el Coria en sus aspiraciones de playoff (12.00 horas). A los verdes solo les vale la victoria tras el triunfo ayer del Mérida (que se escapa así a cinco puntos), si quieren seguir dependiendo de sí mismos para ser campeones de grupo, algo que aún conservan a pesar de los tropiezos en casa ante Arroyo y Olivenza. Enfrente tienen a un conjunto celeste con ganas de sumar de tres en tres y que ya ganó al CPC en la primera vuelta.

CASTUERA-EXTREMADURA B / Tres derrotas consecutivas han llevado al ‘pozo’ al Castuera, que necesita reaccionar cuanto antes para salir de ahí. Enfrente tiene hoy a un equipo que lucha por engancharse al ‘playoff’, del que le separan siete puntos y solo le vale la victoria para seguir en la pelea (12.00).

UP PLASENCIA-ACEUCHAL / De nuevo en crisis por problemas económicos (el Plasencia acumula varios atrasos en las mensualidades de jugadores y cuerpo técnico), la UPP, aún con opciones de meterse entre los cuatro primeros, tratará de abstraerse de todas las cuestiones extra deportivas para recibir a un Aceuchal que en su última salida fue capaz de superar al Moralo y que ha conseguido un pequeño colchón (6 puntos) respecto al descenso (12.00).

MONTIJO-OLIVENZA / Repite en casa el Montijo tras la abultada derrota ante el Cacereño y con la necesidad de volver a sumar de tres en tres para alejarse del descenso (un punto de margen). Enfrente tendrá a un Olivenza metido en la misma pelea y que en la primera vuelta ya ganó a los montijanos (12.00).

ARROYO-CALAMONTE / Cuatro jornadas sin ganar, tres sin marcar, son las que acumula el Arroyo, dos puntos sobre el descenso y necesitado de un triunfo que le permita cerrar la mala racha para mantener sus opciones de permanencia. Espera conseguirlo hoy con el apoyo de su público. Enfrente tendrá a un Calamonte más regular y que ha ganado más partidos como visitante que en su campo (17.00).

MORALO-PUEBLONUEVO / Cinco jornadas sin ganar (solo dos empates) han desenganchado al Moralo de la lucha por el primer puesto e incluso hacen peligrar la tercera posición que empezará a defender ante el Pueblonuevo, uno de los equipos que menos goles marca, pero también de los que menos encaja y que no está lejos de asegurar la permanencia, aunque no puede aflojar si no quiere meterse en líos. Tampoco los de Navalmoral, lo que pronostica hoy un duelo muy disputado (17.00).

LLERENENSE-DIOCESANO / Es el Fernando Robina uno de los campos más duros para los visitantes y a ese factor se agarrará el Llerenense en su lucha por la permanencia, de la que ahora le separan cinco puntos, pero de la que quiere alejarse un poco más. Como su rival de hoy, el Diocesano (9 puntos más que el descenso), que llega de ganar al Olivenza, también a domicilio (17.30).

VALDIVIA-VALVERDEÑO / Otro duelo directo por evitar el descenso. Solo dos puntos separan al Valdivia, en puestos para bajar, del Valverdeño, que de momento ha conseguido evitar esas posiciones con una mayor regularidad que su rival, que en las últimas cinco jornadas solo ha sumado un punto (17.30).

JEREZ-VALDELACALZADA / El duelo del Manuel Calzado Galván será el último de la jornada en la Tercera extremeña. El Jerez, que ha perdido comba con el ‘playoff’ (-9 puntos), intentará mantener vivas sus opciones ante un Valdelacalzada al que se le acaban las opciones y que pelea al menos por retrasar lo máximo posible el fatal desenlace del descenso (18.00).