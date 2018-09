El Cacereño defiende liderato ante el Valdivia y el Coria visita al Arroyo

La totalidad de la sexta jornada en el grupo XIV de Tercera se disputa hoy. Lo hace mayoritarmiente por la mañana, cuando se registran ocho de los diez partidos. Uno de ellos es el del Cacereño en Zurbarán ante el Valdivia en la defensa de un liderato que solo puede ser amenazado por un Coria que jugará al mismo tiempo en Arroyo de la Luz.

VALDIVIA-CACEREÑO / Todavía con la presencia o no de Alex Rubio en duda, el conjunto de Adolfo Muñoz intentará mantener su impoluto inicio de temporada, en el que le está saliendo todo en las dos áreas con 13 goles marcados y solo uno encajado. Cuando apenas se lleva un mes de competición, los verdes aparecen ya muy rodados, con una plantilla no muy larga, pero sí compacta, en el que cualquiera puede entrar en el once sin que haya bajones. Sin embargo, habrá que tener cuidado con un Valdivia al que jugar como local fuera de su estadio habitual le está sentando bien: ganó al Arroyo y también al Plasencia, lo que le permite estar en la zona media (18.00).

ARROYO-CORIA / Con solo dos puntos menos, tratará el equipo de Miguel Rubio no perder el ritmo del líder y, en caso de que tropiece, suplantarle. Para ello tiene que ganar en Arroyo de la Luz en un campo siempre difícil por sus características, pero donde el Cacereño ya cumplió recientemente. En todo caso, el primer puesto no es la prioridad para el Coria, que lo que quiere es más bien ir acumulando puntos para meterse en la fase de ascenso por segundo año consecutivo. Las piezas se van ajustando bien. Mientras, el Arroyo de momento está sufriendo para sumar (solo dos empates), pero con la explicación de que su calendario ha sido muy exigente hasta ahora (18.00).

CASTUERA-MÉRIDA / Se espera un gran ambiente para recibir a un Mérida que siempre atrae a muchos aficionados. Los de Santi Amaro tienen la misión de conseguir la estabilidad que de momento se les ha negado en estos primeros encuentros, en los que han cedido dos empates inesperados (ante Llerenense y Diocesano), teniendo que esperar a los últimos minutos el pasado domingo para batir al Jerez. Con cuatro puntos menos que el Cacereño y dos menos que el Arroyo, otro error sería muy doloroso. El Castuera también ha arrancado mal, pero por motivos similares a los del Arroyo: ya se ha medido a Plasencia, Cacereño y Coria (12.00).

aCEUCHAL-JEREZ / Buena prueba para el hasta ahora ‘equipo revelación’ de la campaña, un Aceuchal que aguanta entre los cuatro primeros pese a perder el pasado domingo ante el Llerenense en casa. Ahora visita el terreno de juego de un Jerez también afectado por la dificultad de sus sucesivos rivales y que, en teoría, debe estar mucho más arriba de su décimo puesto actual. Los verdinegros deben solucionar ya mismo sus problemas ante la portería rival: solo cinco goles (18.00).

EXTREMADURA B-OLIVENZA / El filial está en forma, sacudiéndose con contundencia sus dos derrotas iniciales con tres victorias consecutivas que le han situado en quinta posición. Ahora tiene un escenario propicio con un choque en casa contra el Olivenza, que todavía no ha conseguido ganar un solo partido, aunque sí empatar cuatro de los cinco que ha jugado. Su problema está siendo más bien defensivo, con once tantos encajados. Será el primer encuentro del día (11.00).

PLASENCIA-PUEBLONUEVO / Se esperaba más de una UPP al que todavía le están llegando jugadores a los que acoplar. Esta misma semana se conoció el regreso del defensa nigeriano Edet, que tiene la misión de proteger mejor el área de lo que se está haciendo hasta ahora. Sexto en la tabla, está igualado a puntos con su oponente de hoy, un Azuaga que se está caracterizando por ir a marcadores bajos (4 goles a favor y 3 en contra) con un carácter muy correoso (18.30).

MORALO-MONTIJO / Quizás sea excesivo considerar una decepción el inicio de temporada de un Moralo inequívocamente construido para estar entre los cuatro primeros. Sus salidas a Plasencia y Cáceres le han penalizado. Pero resulta chocante verlo en la octava posición, un sitio desde donde tiene que empezar a emerger. El Montijo, al que el cambio de entrenador le reportó un empate el domingo pasado ante el Arroyo, tampoco anda contento y debe espabilar cuanto antes (19.00).

LLERENENSE-RACING VALVERDEÑO / El choque entre dos recién ascendidos que de momento están cumpliendo con creces, sobre todo el conjunto de Llerena, cuya primera jornada (un 7-0 encajado ante el Cacereño) se reveló como engañosa. Después ha sumado ya siete puntos, dos más que el Racing Valverdeño. Tienen en común que han conservado las dinámicas positivas de la pasada campaña, lo que deben intentar aprovechar para alejarse cuanto antes de la zona baja (18.00).

DIOCESANO-PUEBLONUEVO / Importante la cita del federativo Manuel Sánchez Delgado para ambos, incrustados con cinco puntos en una franja de la clasificación fuera del descenso, pero demasiado cerca de ella. Las dificultades para ver portería están siendo tremendas para los dos protagonistas: tres tantos marcados por los cacereños y solo dos por el Pueblonuevo. Solamente la seriedad defensiva que también comparten hace que la preocupación no se multiplique (18.00).

vALDELACALZADA-CALAMONTE / Decepcionante por ahora tanto uno como otro: el Valdelacalzada, al contrario que Llerenense y Racing Valverdeño, está padeciendo un suplicio en su regreso a Tercera, siendo colista con un punto y unos números muy malos, mientras que el Calamonte, que aspiraba a estar en el tercio superior de la tabla, por ahora no ha ganado un solo partido, empatando cuatro. Quien sepa manejar mejor la necesidad se llevará el choque (18.30).