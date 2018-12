El Cacereño defiende su punto de ventaja en el primer puesto

Penúltima jornada del año y de la primera vuelta en el grupo extremeño de Tercera División. Cuatro de los nueve partidos de hoy se disputan por la mañana y los otros cinco por la tarde, con el interés muy repartido en las distintas zonas de la clasificación. El Cacereño intentará defender su exiguo liderato sobre el Mérida, al que solo saca un punto.

CACEREÑO-VALDELACALZADA / En teoría, partido sencillo para los verdes, o eso invita a pensar la clasificación. Se enfrentan primero contra último, pero nunca se sabe. El CPC viene de perder en su visita al Extremadura B y ya sea por las bajas o por su inestabilidad interna, ya no es equipo infalible que se paseó en el primer cuarto de la competición. Intentará resolver pronto el expediente ante un Valdelacalzada que por ahora se ha mostrado con diferencia como el peor equipo del grupo, tanto en ataque (solo 8 goles marcados) como en defensa (38 encajados). El choque es a las 12.00 horas.

MÉRIDA-PUEBLONUEVO / Saltarán al campo los emeritenses sabiendo el resultado de por la mañana de su más directo rival. Eso no debería afectarles ni positiva ni negativamente a la hora de buscar los tres puntos frente al Pueblonuevo. Sin ser un rival tan asequible como el Valdelacalzada para el Cacereño, el conjunto de Santi Amaro también es claro favorito, sobre todo teniendo en cuenta la buena dinámica que alimenta en las últimas semanas. El fichaje de Migue Montes ya iniciada la campaña está saliendo tan rentable como se esperaba (17.00).

MORALO-CASTUERA / El tercero en discordia es ahora el Moralo, a cuatro puntos del Cacereño y a tres del Mérida. Con ambos tiene en común el hecho de jugar en casa y hacerlo frente a un oponente no aparentemente peligroso. Haber dejado escapar la victoria hace cinco jornadas en el Municipal ante el Calamonte, con un inesperado 0-0, debe ser una buena advertencia. Además, habrá que ver cómo soluciona Diego Merino la marcha de Rulo esta misma semana por motivos laborales (17.00).

CORIA-CALAMONTE / El Coria es otro de los ‘grandes’ que juega al calor de su público con similares parámetros a los de sus rivales directos. Empatado a puntos con el Moralo, algo le está faltando al equipo de Miguel Rubio para consolidarse como aspirante al liderato. No está consiguiendo la regularidad que se necesita, como demostró el reciente 0-0 en Pueblonuevo. Enfrente estará un Calamonte por debajo de lo esperado en pretemporada y que se encuentra demasiado cerca de la zona de descenso (16.30).

VALDIVIA-JEREZ / Definitivamente el Jerez ‘ha vuelto’. Pareció tomarse una temporada ‘de descanso’ la pasada, cuando quedó descartado en la lucha para las cuatro primeras posiciones muy prematuramente, pero ahora ha presentado su candidatura: quinto, solo tiene un punto menos que Moralo y Coria. Para continuar con su ‘hoja de ruta’ es necesario que se imponga a un meritorio Valdivia que de momento está dando buenos pasos hacia el objetivo de la permanencia (16.15).

PLASENCIA-LLERENENSE / No puede fallar la UPP, sexto a cinco puntos del cuarto, una situación a la que le ha abocado su fragilidad cuando juega fuera. En la Ciudad Deportiva sí es totalmente fiable y solo ha dejado escapar puntos en la visita del Mérida, pero tampoco puede relajarse ante un Llerenense que lo está haciendo muy bien en su regreso a Tercera, acumulando el curioso dato de que solo ha empatado uno de los 17 partidos que ha disputado, con seis victorias y diez derrotas (16.30).

MONTIJO-EXTREMADURA B / Superar al Cacereño terminó con una negra racha de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria para el Extremadura B, que tendrá que remar con mucha fuerza si quiere reengancharse a la lucha por estar en la fase de ascenso. No es del todo tarde (está a 9 puntos de Moralo y Coria), pero todo pasa por no fallar en estadios como el del Montijo. Si cae, haber vencido al líder no habrá servido de prácticamente nada, con el serio peligro de quedarse en ‘tierra de nadie’ (12.00).

OLIVENZA-ARROYO / Interesante choque porque, aunque los visitantes estén cinco puestos por encima del Olivenza (los que van del duodécimo al decimoséptimo), ambos quedarán empatados a puntos en caso de victoria local. Llamativo que los oliventinos, habiendo vencido en solo dos partidos hasta ahora, se mantengan todavía fuera de la zona de descenso. Sin embargo, no debería fiarse tanto de su facilidad para acumular empates: nada menos que diez ya (12.00).

AZUAGA-DIOCESANO / Sucede algo parecido, aunque un poco más arriba en la tabla: el ‘Dioce’ es octavo y saca tres puntos al undécimo, el Azuaga, que revertiría la situación en caso de vencer. La temporada de los cacereños está más ajustada a lo que se esperaba, basándose en su buen desempeño como local sus firmes pasos hacia la permanencia. Por su parte, el regreso de Antonio Jesús Cobos a Azuaga no está terminando de dar los mismos frutos que en su primera etapa (12.00).