El Cacereño deja aún una ficha abierta para un futbolista sub-23

El Cacereño da por cerrada su plantilla con los 21 componentes que tiene ahora y, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de incorporar al 22. Tendría que ser un futbolista que ocupase una ficha pendiente sub-23 en la posición que Julio Cobos estimase susceptible de mejorar.

En principio, si no hay una muy buena oportunidad, todo quedará como está. Los jugadores que llaman la atención, con alguna posible cesión, no son asequibles económicamente, por lo que habría que esperar. No hay prisa: el mercado en la Tercera División no se cierra hasta enero. Y el técnico está evaluando qué posibles carencias existen y está también la posibilidad de que haya lesiones.

Una sin aparente importancia es la de Ezequiel Lamarca, que sufrió un pinchazo muscular en el choque ante el Trujillo y que no podrá estar en el amistoso programado para hoy (19.30 horas) en Sierra de Fuentes. El Amanecer festeja los 50 años de su nacimiento y lo hace invitando a su vecino. Su objetivo en la nueva temporada será recuperar un puesto en la Tercera División y para ello ha incorporado a futbolistas como Tomás, Víctor Guerra y Javi Durán.

DOS AMISTOSOS MÁS HOY / Ese Amanecer-Cacereño no será el único encuentro de preparación programado hoy en la geografía extremeña. A las 20.00, el Don Benito acudirá al campo del Zarceño, mientras que a la misma hora el Plasencia se estrenará al fin frente al Extremadura B. Batallando con sus problemas internos, será su primera cita veraniega después de tardar mucho en formar su plantilla, a la que todavía le faltan varios futbolistas.