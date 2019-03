El Cacereño dilapida ser mejor

cacereño 1

Olivenza 1

3Goles: 1-0-Min. 59: Rodri. 1-1-Min. 80: Juanpe.

3Árbitro: Quijada Alcón. Dos amarillas al local Rodri (roja, min. 90) y una a Alberto Delgado y Collantes. Por los visitantes, a Pekas, Ciga y Troiteiro.

3Estadio: Príncipe Felipe.

3Espectadores: 707 (cifra oficial).

3Cacereño: Bernabé, Neto, Carlao (min. 54, Dani Martínez), Alberto Delgado, Collantes, Gustavo, Rodri, Carlos Andújar (min. 72, Eloy), Luismi (min. 54, Marcos Torres), Gabri y Dani Muñoz.

3Olivenza: Ciga, Alberto Bodión, Capa, Pekas (min. 47, Emilio Tienza), Borja Sánchez, Javi Mañas, Juanjo, Sergio Jaén (min. 72, Pedro), Juanpe, Silva y Borja Romero (min. 56, Jorge Troiteiro).

El Cacereño vuelve a dilapidar puntos. Con o sin justicia, perjudicado o no por los árbitros, el decano tropezó ante el Olivenza en un partido en el que debió golear (1-1) y que dio alas al Mérida, que con su triunfo unas horas después ante el Valdivia (1-3) se distancia de nuevo en dos puntos en la bonita pelea por el título.

Pocas veces se podrá ver un duelo tan desigual que termine en tablas. En medio de una sideral distancia futbolística entre ambos, el Olivenza obtuvo rédito a una contra bien ejecutada en la recta final. Meritorio.

Jugó el equipo de Juan Pedro Sánchez como le convenía: afanándose en dejar pasar el mayor tiempo posible sin ser perforada su portería a modo de táctica obsesiva. Aliado con la tibieza a la hora de aplicar el reglamento de Quijada Alcón, un buen árbitro que ayer tuvo un día nefasto, logró la meta en un primer tiempo irregular de los locales.

Todo estuvo marcado por la jugada clave, cuando Ciga se distrajo a la hora de sacar y permitió que Carlos Andújar le birlara la pelota. El meta oliventino, que después resultaría decisivo con sus paradas, arremetió contra el extremo verde, al que pudo incluso lesionar de gravedad. Se podría interpretar que era ocasión manifiesta de gol, pero el balón fue a la banda. Sin embargo, la patada fue de órdago, de esas rojas nada negociables. El árbitro placentino se quedó en la amarilla, lo que pudo distorsionar la marcha del encuentro.

Igual que marran los colegiados, lo hacen los futbolistas. Y el Cacereño, que ayer debió vencer por un amplio margen, malgastó sucesivas oportunidades, aunque la primera la tuviese el visitante Borja (min. 16), sin éxito.

Primero fue Luismi quien pudo hacer el 1-0 y después Dani Muñoz, que se inventó un lanzamiento que fue a estrellarse en la escuadra (min. 33). El partido, gobernado siempre por los locales, tuvo poco ritmo. Ya no se puede poner la excusa del campo, porque ahora está mejor que en los últimos años. En ello sigue apostando Carlos Ordóñez, muy próximo a ser el máximo accionista de la entidad.

El encuentro tuvo también solo una dirección en la continuación. Gabri Ortega, gris toda la mañana, como Luismi, lanzó al poste (min. 53). Después llegaría el 1-0 tras córner de Rodri que un defensa visitante pudo haber tocado (1-0, min. 59).

MÁS OPCIONES y EMPATE / Aquello pudo estar liquidado si el Cacereño llega a ponerse con un 2-0 que tuvo en las botas de Marcos Torres, un futbolista de una calidad meridiana que merece algo más que ser un revulsivo. Se encontró el 10 vigués con un Ciga inmenso.

El CPC no mató el partido tampoco en un tiro de Dani Muñoz al larguero (tres palos acumularon los verdes) y, a cambio, recibió el empate en una muy buena acción de Juanpe (1-1, min. 80). Con Troiteiro en el campo, aquello podía ir a peor para los locales, pero el carrusel de ocasiones en los minutos finales fue para los verdes. Las hubo de todos los colores, fundamentalmente por arriba, pero no entró ninguna y la tarde se quedó despejada para el Mérida, que no desaprovechó el favor. Aun así, todo puede depender del encuentro del Romano de finales de mes.