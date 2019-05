El Cacereño-Diocesano decide al fin el segundo puesto liguero

Acaba la liga regular en el grupo XIV de Tercera División y hoy se deciden fundamentalmente dos aspectos: quién ocupará el segundo puesto y quién la tercera plaza de descenso seguro. Pero no hay que olvidar que, en principio, el cuarto por la cola también bajaría al ser arrastrado por el Villanovense, a no ser que haya algún ascenso. Será un día con bastantes emociones, pero también algún que otro choque bastante intrascendente.

CACEREÑO-DIOCESANO / En el derbi de los dos equipos de la ciudad de Cáceres, el Cacereño intentará amarrar el subcampeonato, que tiene no poco valor a la hora de acudir al sorteo. Lo logrará casi seguro si vence a un ‘Dioce’ que por un lado intentará conservar su octava posición y por el otro estará más que motivado por jugar ante el vecino. El conjunto de Adolfo Muñoz ha hecho una segunda vuelta bastante pobre, pero está a tiempo todavía de arreglarlo y se ha conjurado para enderezar una trayectoria decadente y llena de dudas. Se prevé un buen ambiente en el Príncipe Felipe, un recinto poco habituado en los últimos años a partidos de tarde (18.00 horas).

MORALO-ARROYO / El Moralo estará muy pendiente de lo que suceda en Cáceres. Para acceder al segundo puesto tiene que hacer un resultado mejor que el del Cacereño, con el que está igualado a 77 puntos. Si ambos ganan, con el ‘average’ particular empatado, prevalecerá la diferencia de goles total, que está 5 arriba para el Cacereño. Solo un resultado muy abultado permitiría a los de Diego Merino depender de sí mismos. Se enfrentarán a un Arroyo que llega tranquilo y que hasta aspira al undécimo puesto, pero solo en caso de victoria (18.00).

CORIA-EXTREMADURA B / El Coria todavía no está clasificado matemáticamente para la fase de ascenso, pero el cuarto puesto no se le puede escapar. Tiene tres puntos más que el Plasencia y en el ‘average’ particular empataron los dos partidos, pero es que la diferencia de goles total es de 10. Solo un cataclismo podría apartar a los de Miguel Rubio de su segundo ‘playoff’ consecutivo, así es que la exigente cita contra el filial azulgrana (séptimo ya con toda seguridad) puede ser un buen banco de pruebas para lo duro que viene a partir de la semana que viene (18.00).

PLASENCIA-JEREZ / Nadie en el Plasencia cree que se pueda dar el milagro, así es que lo mejor es disfrutar de un partido de buen nivel ante otro de los equipos que se va a quedar cerca de la fase de ascenso, el Jerez (sexto seguro). Ha sido un año muy difícil para la UPP, metido en impagos prácticamente desde el primer día, pero el esfuerzo de los jugadores para intentar sacar la situación adelante y ser competitivos siempre merece el aplauso más fuerte por parte de la hinchada local (18.00).

ACEUCHAL-PUEBLONUEVO / Auténticamente dramático. El Pueblonuevo ocupa ahora el tercer puesto por la cola que asegura el descenso (36 puntos), pero tiene una última oportunidad de darle un giro a la situación si vence a domicilio al Aceuchal, que está dos escalones por encima y podría complicarse extraordinariamente la vida si no gana, ya que está latente la cuestión de que el cuarto por abajo también descienda. Un partido que asegura emociones hasta el minuto 90 (18.00).

RACING VALVERDEÑO-OLIVENZA / Otra cita tensa al máximo: el Racing Valverdeño es ahora ese cuarto por la cola que bajaría a Primera Extremeña, pero sus 38 puntos le permiten tener a tiro al Olivenza, que tiene dos más. Y por el medio están Aceuchal y Montijo, ambos con 39.La situación es sumamente compleja, pero lo que parece claro es que el que gane entre valverdeños y oliventinos se salvará muy probablemente de la quema. Por descontado, el empate favorece a los visitantes (18.00).

MONTIJO-VALDELACALZADA / De los que están abajo con peligro de descenso, el Montijo es quizás el que más tranquilo puede afrontar la tarde. Es cierto que puede caer al tercer o al cuarto puesto por la cola, pero para eso tendría que fallar ante un Valdelacalzada que es colista y se ha demostrado como peor equipo del grupo desde el inicio. Eso sí: el pasado fin de semana logró arrancarle un empate al mismísimo Cacereño, así es que mejor no descuidarse (18.00).

MÉRIDA-CALAMONTE / Curioso que el partido del líder haya quedado tan en segundo plano, incluso a nivel horario (es el último que se disputará). Lo cierto es que desde hace semanas los chicos de Santi Amaro, con el campeonato ya amarrado, están pensando más en el asalto a la Segunda B que en el compromiso de cada domingo. El técnico está aprovechando para ver a la mayor parte de sus futbolistas en acción porque todas las ayudas se necesitan para el momento más trascendente de la temporada. El cercano Calamonte, con una buena segunda vuelta, busca el octavo puesto (19.00).

AZUAGA-LLERENENSE / El interés aquí radica en la rivalidad de dos localidades muy cercanas (apenas 30 kilómetros), porque a nivel deportivo ambos ya cumplieron hace tiempo. El Azuaga todavía puede ser octavo si gana y el Diocesano pierde en Cáceres, mientras que el Llerenense defiende su undécima posición actual. Se trata del único partido matinal del domingo (12.00).