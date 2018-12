El Cacereño gana al Calamonte (3-1) y sigue líder y tampoco fallan Mérida, Coria, Jerez y Moralo

El Cacereño sigue erre que erre sin ceder, aunque tampoco lo hacen sus perseguidores. Hoy ha ganado al Calamonte (3-1) y continúa como líder por delante del Mérida, que ganó al Aceuchal por 5-0, el Coria, que ha vencido también por 5-0 al Valverdeño, el Jerez (0-2 en Arroyo) y el Moralo, que superó por 2-0 al Llerenense.

El decano vuelve a ser feliz a golpe de golazos. Su triunfo ante un buen Calamonte (3-1) se basó en tantos bellos, plenos de talento, cualidad que le da más mérito teniendo en cuenta en qué terreno de juego disputa sus encuentros como local. Muy por encima de la abundancia o no de florituras, el grupo de Adolfo Muñoz camina firme, puede que también guiado por las saludables noticias en lo económico. Hoy se sabrá si, efectivamente, todos cobran. Si es así, todo se normalizará aparentemente puede que hasta el próximo año.

El encuentro, sin duda el mejor de los que se han visto esta temporada en el Príncipe Felipe, tuvo un desarrollo uniforme, con un gusto por el toque de los dos casi desde el inicio, algo inusual por estos pagos. El Calamonte en modo alguno le perdió la cara a un rival superior.

El decano salió muy enchufado. La banda izquierda funcionó desde el inicio. Keko y Collantes fueron, de largo y con persmiso del meta visitante José Fuentes, los más destacados. El lateral se ha ganado la titularidad a golpe de pelea y de profundidad. Todo un descubrimiento ya en la recta final de la pasada liga y una confirmación absoluta de que es un futbolista de perfil alto.

Collantes, que acaba de volver de una lesión y que en el segundo tiempo tuvo que retirarse con otro problema muscular, demostró su calidad en un lanzamiento perfecto a la derecha de José Fuentes que se convirtió en el 1-0 (min. 4). Por entonces ya controlaba todo el CPC, que sin embargo se vio igualado gracias a un cabezazo de Juanfe en el que Bernabé y su defensa estuvieron dormidos (1-1, min. 12).

Los decibelios futbolísticos no decayeron por parte calamonteña, que estuvo a punto de hacer otro tanto a continuación tras jugada de Erik Aguado que no culminó Ñoño en el centro del área con éxito por muy poco. El equipo de Alberto Ortiz no amenazaría más ya en este primer tiempo, con el gobierno local en el centro del campo, con un notable Gustavo y un Marcos Torres ausente que aparecería, y a lo grande, al filo del descanso.

Antes, Luismi, que no tuvo su día, y Alberto Delgado, al que respondió espléndidamente José Fuentes, pudieron marcar, así como Alex García. En el epílogo, lo más lujoso de la mañana, con un caño de Marcos Torres al que siguió un disparo enorme a la escuadra. Tanto tan psicológico como espectacular (2-1, min. 45).

MÁS DOMINIO DEL DECANO / El segundo tiempo fue un evidente monólogo verde. Sentenció el omnipresente Collantes tras un regate y centro medido de Luismi (3-1, min. 52). El Calamonte se derrumbó física y psicológicamente y ahí el CPC pudo hacer un carro de goles, que falló incomprensiblemente en la mayoría de las ocasiones, cuando no las salvó el gran Fuentes.

Salieron David López y Alex Rubio, inusualmente ayer suplente por decisión técnica, según Adolfo, para lucirse ambos en el juego de contraataque, con al menos cinco ocasiones claras falladas. El extremo sanvicenteño salió por Collantes, que se pudo romper en una contra en la que el zurdo vasco quiso ser generoso intentando dar el balón a un compañero. Fue el tributo a pagar en una mañana notable.

Cacereño: Bernabé, Rubén, Carlao, Alberto Delgado, Keko, Gustavo, Marcos Torres, Collantes (min. 58, David López), Luismi, Alex García (min. 68, Elías Molina) y Eloy Jiménez (min. 72, Alex Rubio).

Calamonte: José Fuentes, Pildo (min. 73, Jesus Torero), Parra, Pity, Juanfe, Eloy, Écija, Erik Aguado, Jorge Caballero (min. 59, Enrique), Ñoño (min. 59, Berna) y Carrasco.

Goles: 1-0-Min. 4: Collantes. 1-1-Min. 12: Juanfe. 2-1-Min. 45: Marcos Torres. 3-1-Min. 52: Collantes.

Árbitro: Gargantilla Fernández. Tarjetas a los locales A. Delgado y Alex García y a los visitantes Pildo, Eloy, Écija, Enrique y Berna.

Estadio: Príncipe Felipe.

Espectadores: 650.