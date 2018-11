Cacereño y Mérida empatan a todo (1-1)

Cacereño y Mérida han firmado tablas en el Príncipe Felipe (1-1). El empate, en el fondo de la más genuina teoría resultadista, no molesta a ninguno, pese a las declaraciones de sus entrenadores, que entendieron que estuvieron más cerca del triunfo que su rival. Sin embargo, fue un encuentro muy parejo, de poco fútbol, de muchos nervios, de mal arbitraje y de hermandad en la grada. El reparto de puntos entre los dos primeros fue real. Los dos pudieron ganar, pero también perder. Los dos pusieron toda su alma, pero terminaron rubricando un buen armisticio de cara a futuras batallas competitivas.

El decano gobernó el primer acto, aunque sin crear apenas ocasiones. Aun lastrado por las tempraneras lesiones de Rodri, su motor, muy al inicio, y Collantes, uno de sus futbolistas más en forma, en los estertores, el CPC se lo creyó más guiado por un estupendo Eloy, que crece exponencialmente a cada partido que pasa este campeonato.

Enfrente, un Mérida a la expectativa, timorato al principio y crecido al final. Quizá cuando intentó dar un paso adelante, en un córner a favor, recibió el castigo del gol verde, en una contra magistral con Luismi, Alex Rubio y la perfecta definición de un sensacional Neto (min. 44, 1-0).

Hasta el epílogo de ese primer tiempo, el partido fue más de los locales, pero en realidad se trató de un ejercicio tosco, con exceso de entradas a destiempo, como la que costó a Rodri la lesión, teatralizaciones sobre el remozado césped y pocas opciones de cara a las porterías contrarias.

El Mérida, siempre bien colocado atrás y con Migue Montes y Cristo anulados, no pasó apuros porque el Cacereño tampoco tiene claridad ofensiva por varias razones de peso. Alex Rubio, puesto en cuestión por la afición visitante y por momentos distraído del juego en sí, no amenazó, alejado de la zona de peligro, que es donde realmente hace daño. Y si lo hizo alguna vez, fue en una jugada polémica en el área visitante que el árbitro no consideró penalti (min. 7) Los talentosos Luismi y Marcos Torres atraviesan por una crisis de juego, quizá debida a otros factores, entre ellos algún problema físico que arrastran hace semanas. Por contra, Carlao se erigió atrás en el amo y señor, siempre seguro.

El encuentro varió en el segundo tiempo. El Mérida salió decidido a por el empate y encontró su premio en otra contra en la que Alberto Delgado se resbaló, dejó el camino expedito a Joaqui Flores, que puso el balón a su socio en la definición del Mérida, el ominipresente en esta faceta Cristo, que no falló (1-1, min. 55).

El equipo de Santi Amaro (¿quién dijo que no valía un tipo de su inteligencia futbolística?) tuvo noqueado al líder durante el siguiente cuarto de hora, pero bajó el ritmo de todos los futbolistas a partir de ahí. Levantaron el pie del acelerador ambos para, puede que inconscientemente por puro miedo a caer al precipicio, rubricar espiritualmente un equilibrio que, eso sí, pudo romperse con un lanzamiento en buena posición de Eloy que paró Javi Sánchez o por algún balón filtrado de Santi Villa, que jamás encontró a Migue Montes, pero que seguro que lo verá en más ocasiones, cuando el delantero se acople.

El armisticio acababa por dar por bueno el ejercicio de tesón de ambos equipos. La guerra se prevé dura, también con equipos como el Coria, vencedor en Montijo, al que no hay que descartar. Esto es muy largo y hay ruido de sables hasta mayo.

Cacereño: Bernabé, Neto, Carlao, Alberto Delgado, Collantes (min. 43, Rubén). Marcos Torres (min. 76, David López), Gustavo, Rodri (min. 14, Elías), Luismi, Eloy y Alex Rubio.

Mérida: Javi Sánchez, Chavalés, Javi Chino, Alex Jiménez, Paco Puertas, Curro, Muneta (min. 83, Montesinos), Santi Villa, Cristo, Joaqui Flores (Javi Martín, min. 72) y Migue Montes (min. 89, Paco Tomás).

Goles: 1-0-44: Neto. 1-1-56: Cristo.

Árbitro: Carretero González. Amarillas a los locales Neto, M. Torres y Alex Rubio y a los visitantes Chavalés, Curro y P. Puertas.

Estadio: Príncipe Felipe.

Espectadores: 2.500.

Incidencias: El torero local Emilio de Justo hizo el saque de honor.