Cacereño y Mérida reinician la lucha por el liderato con duelos a domicilio

Vuelve la competición a la Tercera extremeña tras el parón navideño. En plena ebullición de cambios, con jugadores que van y vienen, el balón volverá a ser protagonista en la lucha de los diferentes objetivos. Cácereño y Mérida reinician su lucha por el liderato (solo un punto los separa), mientras que otros cuatro equipos más, Moralo, Coria, UPP y Jerez, pelearán también por estar en playoff. Más protagonista tiene la batalla por el descenso. En un ‘pañuelo’ de seis puntos entre el Aceuchal, decimoctavo y primer equipo en descenso, y el Diocesano, undécimo, hay ocho clubs.

LLERENENSE-CACEREÑO / El Cacereño inicia lejos de su feudo el año de su centenario. Defiende el líder su posición ante un equipo al que goleó en el inicio del campeonato (7-0), pero que en su campo muestra una versión muy diferente. Es el Llerenense un equipo eminentemente local, casi íntegramente formado por jugadores de la localidad, lo que acaba notándose en la grada del Fernando Robina y en el respaldo a los suyos. Acudirá el CPC a la cita justo de efectivos. Solo dispone el técnico Adolfo Muñoz de 17 futbolistas del primer equipo tras la marcha de Álex Rubio y David López, a los que se suma el lesionado Rodri. Se reforzará el líder, aunque el duelo de hoy debe afrontarlo con lo que hay ahora (16.30 horas).

EXTREMADURA B-MÉRIDA / Con las entradas agotadas desde el viernes, el Extremadura B, un equipo que no renuncia a estar en la lucha por el ascenso, recibe a un Mérida que mejoró su rendimiento como visitante antes de cerrar el 2018 y que pelea por el primer puesto. En la primera vuelta se impuso por la mínima el conjunto romano, con un rendimiento de menos a más durante la competición. El filial, mientras tanto, es muy sólido en su campo, donde ha sido capaz de doblegar a Cacereño y Moralo y empatar con el Coria. Ambos equipos han ‘sufrido’ la marcha de algún futbolista en los últimos días y están pendientes de reforzarse para la recta final del campeonato (12.00 horas).

CASTUERA-UP PLASENCIA / Al borde del descenso vive el Castuera, al borde del playoff está el Plasencia. Distintos objetivos, pero el mismo camino. Un complicado mes de diciembre ha empujado hacia abajo al conjunto turronero, que necesita empezar el año con buen pie para espantar fantasmas. También lo necesita la UPP, un equipo con problemas económicos que busca en los deportivo los puntos que alivien la situación extradeportiva y le acerquen o al menos le mantengan a ‘tiro de piedra’ de la cuarta plaza (12.00 horas).

CALAMONTE-ACEUCHAL / Aunque quedan 19 partidos por disputarse, muchos equipos empiezan ya a disputar finales. Dos de ellos son Calamonte y Aceuchal. El primero a un paso del descenso, el segundo en esas posiciones, aunque solo a dos puntos de su rival de hoy, por lo que un triunfo les permitiría intercambiar posiciones. Los locales inician el año con la obligación de mejorar su rendimiento en casa (12.00 horas).

JEREZ-AZUAGA / Con ilusión vuelve a la competición un Jerez que no renuncia a nada en esta segunda vuelta. A cinco puntos del cuarto puesto, los jerezanos tienen mucho aún que decir. Se ha reforzado el conjunto templario este mes (Pablo Platero), al igual que su rival de hoy, el Azuaga (Luisito y Sofi), que ha superado su mal inicio y aspira a asentarse en una cómoda posición que le permita no pasar apuros (12.15 horas).

PUEBLONUEVO-VALVERDEÑO / Casi dos meses sin ganar acumula el Pueblonuevo, un equipo cómodamente asentado en mitad de la tabla pero obligado a reaccionar si no quiere pasar apuros. Se ha reforzado con Miguel Rubio este mes de enero, un futbolista con mucha calidad que no acabó de cuajar en Arroyo y que hoy podría jugar sus primeros minutos como local en el Antonio Amaya. Con más necesidad llega el Valverdeño, a cuatro puntos de la permanencia y casi obligado a ganar si no quiere hundirse más en el pozo (16.30 horas).

VALDELACALZADA-CORIA / Sin margen para más errores inicia el año el Valdelacalzada, que además se enfrenta a uno de los gallitos del grupo, un Coria que no puede despistarse en su lucha por entrar en playoff. No ha ganado ni un solo partido el equipo local en su campo, donde solo ha conseguido tres empates. El conjunto celeste, mientras, está entre los mejores visitante (16.30 hs.).

DIOCESANO-MONTIJO / Partido entre equipos de mitad de la tabla, aunque ambos saben que el descenso está muy cerca y quedan muchos puntos por disputarse. Con un juego de menos a más durante el campeonato, el Diocesano aspira a amarrar los puntos como local ante un Montijo que también ha mejorado algo su rendimiento y que cerró el pasado año con victoria (16.30).

MORALO-OLIVENZA / Sólido en casa, donde solo ha cedido dos empates), el Moralo inicia el 2019 con el firme propósito de acabar la liga regular entre los cuatro primeros. Prueba de ellos es su refuerzo invernal, Paco Tomás, un delantero que sin embargo no podrá jugar hoy. Enfrente tendrá el equipo de Navalmoral a un siempre difícil Olivenza situado en la zona media de la clasificación (17.00 horas).

ARROYO-VALDIVIA / Volver a hacerse fuerte en casa es la premisa de un Arroyo que busca hoy tres puntos que le alejen del peligro. Su rival de hoy es el equipo revelación, un Valdivia que ya ganó en la primera vuelta y que está mostrando un gran nivel esta temporada (17.00).