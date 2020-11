Un Cacereño con muchas dudas

«Contento con el resultado, pero no con el juego». Más sincero no pudo ser Julio Cobos tras el Cacereño-Llerenense del domingo. Ganó su equipo. Un pírrico 1-0 que sirve a los verdes para sumar tres puntos más, pero que de momento no despeja las dudas. Puede que incluso aumenten.

Sigue el Cacereño sin mostrar el juego que se le presupone al principal aspirante a alcanzar la Segunda B, a un proyecto quizás menos potente que el del pasado curso, pero sí con mimbres suficientes para luchar en esta Tercera con mayores garantías de las que está demostrando.

Ante el Llerenense, un equipo que ha sufrido por el covid durante la pretemporada y que encaraba en el Príncipe Felipe su tercer partido en ocho días, pasó demasiado apuros. «No podemos jugar a la ruleta rusa, sobre todo en un partido que deberíamos haber sentenciado mucho antes», añadía Cobos.

Le faltó al Cacereño calma, tranquilidad para jugar, para buscar la mejor opción, para madurar las acciones. Sin embargo fue un equipo «demasiado vertical», ansioso por pisar el área rival, aunque no fuera en las mejores condiciones. El resultado, las acciones de gol o no llegaron o no fueron muy claras. «Nosotros tenemos que generar muchas más ocasiones», reconoció el técnico, que explicó que en ningún momento se encontraron cómodos.

Tiene muchas e importantes bajas el Cacereño. Pero eso no es excusa. También las tenía el Llerenense, que durante el partido se vio mermado por la lesión de Sergio Cebada y la expulsión de Luis Carbajo. «No me gusta acordarme de las bajas porque para eso están el resto de jugadores. Es evidente que son futbolistas importantes y que seguro que nos van a dar mucho, pero el Cacereño, con los que han salido y con lo que teníamos en el banquillo, tiene que ser un equipo muy fiable».

Ausencias para el domingo

No tenía Cobos a Álex Caramelo, un jugador que dejó destellos de su gran calidad en la primera jornada. Lo más probable es que tampoco esté el próximo domingo en Miajadas (12.00 horas). Tampoco estaban Jorge Barba, llamado a ser un jugador importante en la zona de creación de este Cacereño; ni Gustavo Berraco, un seguro tanto en el centro del campo como en la defensa. Los dos están en la lista de dudas para el duelo de la próxima jornada. Ahí no aparece Caco, inédito por ahora y que deberá seguir esperando. «Esperemos que no haya ningún contratiempo más», añadió el técnico.

El domingo le espera el Miajadas, segundo del subgrupo 2, invicto después de tres partidos, que mantiene su portería a cero y que saca la máxima rentabilidad a cada uno de sus goles. Ha marcado dos para sumar siete puntos, lo que significa que cada tanto le proporciona 3,5 puntos.