El Cacereño muestra su fortaleza

3Cacereño: Bernabé, Chechu, Carlao (min. 27, Elías Molina), Rubén, Alberto Delgado, Keko (min. 62, Carlos Andújar), Neto, Gustavo, Carlos Martínez, Collantes (min. 73, Rodri) y Eloy.

3Jerez: Alex, Pedro Oliva, Carlos Arias, Diego Barrero (min. 84, Joaquín), Ferreirinha, Dylan, Juanito de la Cruz, Pardo (min. 49, Platero), Miguel Pérez, Chema y Ramiro.

3Goles: 1-0-Min. 9: Eloy. 2-0-Min. 45: Neto. 2-1-Min. 80: Juanito de la Cruz. 3-1-Min. 88: Eloy. 4-1-Min. 90: Neto.

3Árbitro: Muñoz Blázquez. Tarjetas a Carlao y Chechu y a los visitantes Pedro Oliva, Ferreirinha, Ramiro y Miguel Pérez.

3Estadio: Príncipe Felipe.

3Espectadores: 1000.

El Cacereño salvó el difícil escollo del Jerez con un triunfo estadísticamente contundente (4-1), un resultado que se redondeó en los últimos instantes tras surgir alguna duda después de que el Jerez pusiera el amenazador 2-1 a falta de diez minutos.

Fue mejor el líder, aunque el Jerez, un equipo tradicionalmente incómodo y competitivo, lo puso complicado. El Cacereño jugó su primer partido del año del centenario en casa rearmado con dos fichajes, Carlos Andújar y Carlos Martínez, que mostraron su indudable talento, y quizá más importante, con otros dos futbolistas definitivamente recuperados para la causa, el lateral Chechu y el medio centro Rodri, que cuajó un maravilloso cuarto de hora final, pleno de virtuosismo.

Sin Marcos Torres ni Alex García, el CPC también puede tener pegada. Tiene a Eloy, otro futbolista notable y polivalente, que en el minuto 9 hizo el 1-0 tras servicio de un Carlos Martínez que parecía que llevaba un lustro de años vistiendo la elástica verde. Qué descaro de jugador.

El partido fue parejo en este primer tiempo. El Jerez, que fue de menos a más, se basó en esa coraza de futbolistas veteranos como Ferreirinha, Barrero o Ramiro y que se encomendó a la ingente clase de Juanito de la Cruz, cuya incursión por banda fue rematada por Miguel Pérez para que el guardameta Bernabé evitara el 1-1 (min. 27). Casi al mismo tiempo, Carlao tuvo que retirarse lesionado.

La jugada clave del duelo llegó en el epílogo del primer tiempo. Collantes se sacó un centro de donde no había nada para que Neto transformara el regalo en 2-0. Collantes, que ayer no lució tanto como en las últimas ocasiones, sí tiene ese halo de jugador de otra categoría. Su historial, que incluye la categoría de plata, no miente.

El segundo tiempo transcurrió sin apenas emoción más allá de los cambios con el debut de Andújar y el retorno al Príncipe Felipe del gran Rodri.

El cuadro templario parecía tímido. Incluso daba la impresión de haber tirado la toalla en un segundo acto aparentemente controlado por el Cacereño, que malgastó un par de opciones a la contra para sentenciar definitivamente el marcador.

Esa calma se tornó en cierta incertidumbre cuando Juanito de la Cruz provocó un penalti que él mismo transformó en el 2-1. Javier Ortega, que debutaba en el banquillo del Jerez en lugar del cesado Rafa Calzado, quemó las naves en busca del empate, que no llegó porque tampoco los verdinegros tuvieron mucha fe.

SENTENCIA / Fue el Cacereño el que se hizo con el tempo de los últimos minutos, guiado por la inteligencia de Rodri y el empuje de un stajanovista Gustavo. Una jugada antológica del primero la culminó en gol Eloy (3-1, min. 88) y ahí se acabaron definitivamente las dudas, si es que las hubo.

Neto, en otra acción de tiralíneas de Carlos Andújar y Rodri, hizo el 4-1 cuando expiraba el tiempo de juego. El Cacereño había salvado una dura prueba el día en el que contaba con un solo punta nato, Eloy, que se encargó de disipar la última incógnita. Aun así, Adolfo lo tendrá complicado cuando llegue un ‘9’ (o quizá dos) y cuando vuelvan, ya mismo, el domingo en Castuera, tanto Alex García como Marcos Torres, no menos capitales, para los esquemas del entrenador de Pueblonuevo del Guadiana.

Mientras ello ocurre, el líder otea el horizonte con la mejor cara y la mayor solvencia mientras que el ‘nuevo’ Jerez busca crédito para reempulsarse.