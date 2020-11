1- Miajadas: Rosiña; Juanjo Neiva, Álex Jiménez, Rubén Pezón (Ramiro, minuto 61´), Alex Cañero, Chamorro, Edu Salles (Isma Hernáez, minuto 83), Jesús Burdalo (Juanlu, minuto 64), Lolo, Mati y Jaime.

1- Cacereño: Bernabé; Espinosa, Carlos Daniel, Marvin, Gallardo, Carlos Andújar (Pablo Platero, minuto 52), Javito (Rubén Sánchez, minuto 87), Teto, Carrasco, Capelo (Bermu, minuto 72), Fassani.

Goles: 0-1 (minuto 15) Fassani. 1-1 (minuto 30) Jesús Búrdalo, de penalti.

Árbitro: Brito Regadera. Mostró tarjetas amarillas a Álex Cañero y Lolo por los locales; y a los visitantes Carlos Daniel, Javito, Teto y Marvin.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del subgrupo 2 del Grupo XIV de la Tercera División disputado en el estadoi Municipal de Miajadas ante la presencia de 275 espectadores.

Partido disputado en el Municipal de Miajadas con dos equipos que venían de no perder en las últimas dos jornadas. Los locales, con dos victorias y un empate afrontaban este partido muy importante ante el Cacereño que tras conseguir la victoria la semana pasada ante el Llerenense, aunque fuera de forma pírrica y poco convincente, se acercaba a los miajadeños en la clasificación. El partido fue muy igualado desde un principio y los locales se trabajaron el punto arañado en su feudo ante un gran rival (1-1), al que evidentemente no le sirvió la igualada.

El Cacereño, en su primera llegada, anotaba el primer gol del encuentro. Cumplido el cuarto de hora, un pase interior de Carrasco, lo aprovechaba Fassani para batir por bajo a Rosiña dentro del área. Los visitantes se habían adueñado del terreno de juego, sobre todo por la banda derecha con un Teto muy activo, que fue un dolor de cabeza para el Miajadas. Primero, un centro suyo muy peligroso se fue demasiado largo y no pudo llegar Capelo. Más tarde, tuvo una nueva ocasión el Cacereño. Tras un pase en corto de Javito, el disparo de Carlos Andújar se marchó por poco.

Cuando mejor estaba el equipo rival, llegaría la pena máxima para el Miajadas. En un saque de falta, Carlos Daniel agarraba a Juanjo Neiva y el colegiado decretaba penalti, que fue transformado por Jesús Búrdalo. Con el empate, el partido no cambió y el Cacereño seguía con el balón. Teto volvía a crear peligro, pero tras recortar, su disparo fue atrapado por Rosiña. A esa ocasión le seguía otra de Carlos Andújar, pero el portero visitante volvía a intervenir, ésta vez enviando el balón a saque de esquina. Antes del descanso, el Miajadas lo intentó en un contragolpe, pero Álex Cañero no pudo aprovechar el centro de Edu Salles y el marcador no se movió antes del paso por los vestuarios. Tampoco lo haría después.

SEGUNDA PARTE / Tras la reanudación, la intensidad de ambos equipos no bajó y se alternaron ocasiones. Un disparo al larguero de Teto puso el miedo en el cuerpo a la afición local, que finalmente sí pudo asistir al estadio, aunque con aforo limitado. Pero acto seguido, Edu Salles tuvo un cabezazo para adelantar a su equipo, pero se fue alto.

El partido entró en una dinámica de intercambio de golpes. El Miajadas tapaba muy bien los huecos y frenaba al Cacereño en la zona de creación, viéndose obligado el conjunto visitante a buscar soluciones para crear peligro. Hubo que esperar hasta los últimos instantes a dos nuevas ocasiones claras. Javito desde la frontal del área local lo intentaba, y por parte del Miajadas, Mati de falta directa lo intentó pero su lanzamiento se fue desviado rozando el travesaño de la portería de Bernabé.

Reparto justo de puntos y el Miajadas que sigue sorprendiendo sin sumar una derrota. Mientras, su rival vuelve a decepcionar y suma un triste punto que en absoluto puede dar por bueno, dada su condición de favorito.