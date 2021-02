El Cacereño, en plan irresistible

0-OLIVENZA: Santi; Rodión, Rangel, César, Javi Castilla (Raúl, 85´), Juanjo (Romero, 59´), Álex Alvero (Castro, 80´), Joaqui Flores (Antonio, 80´), Javi Casero, Portu (Ismael, 85´) y Borja Romero.

3-CACEREÑO: Bernabé; Espinosa (Nieto, min. 88), Ocaña (Teto, 72´), Rubén, Marvin, Gallardo, Platero (Juan Carlos, 85´), Bermu, Segura, Capelo y Fassani (Héctor, 88´).

GOLES: 0-1 (26´): Fassani. 0-2 (53´): Capelo. 0-3 (70´): Bermu.

ÁRBITRO: Fuentes Pérez. Mostró tarjetas amarillas a Portu por los locales; y Segura y Ocaña por el Cacereño.

INCIDENCIAS: Partido de la jornada 16 del subgrupo 2 de Tercera disputado en la Ciudad Deportiva de Olivenza. Sin público.

El Cacereño suma y sigue. Este domingo ha consolidado su condición de líder con un claro 0-3 en Olivenza. Nueve triunfos consecutivos para los de Julio Cobos, una estadística que deja a las claras la superioridad del decanso, al que las bajas tampoco afectaron en su efectividad. Tremendo.

El choque comenzó sin un dominador claro y con los dos conjuntos tanteándose. La ocasiones no acababan de llegar, pero a medida que iban transcurriendo los minutos, el Cacereño se fue soltando y se lanzó hacia la portería rival, hasta tal punto que Capelo dispuso de la acción más clara con un mano a mano con el portero, se intentó marchar de Santi, pero este último le aguantó bien y desvió el esférico con la mano. Ante esta insistencia acabó llegando la recompensa en forma de 0-1: jugada por banda derecha que acaba en los pies de Fassani y, desde el punto de penalti, colocó su disparo bien ajustado al palo, imparable para el portero.

Tenía el partido cuesta arriba el Olivenza que quería pero no podía ante un rival bien colocado en defensa y que arriba no perdonaba. Pero los de Antonio Rueda no dejaron de persistir y justo antes del descanso pudieron haber igualado el marcador, pero apareció Bernabé con un auténtico paradón para evitar el 1-1.

SEGUNDA PARTE / Tras el paso por los vestuarios se vivió la misma tónica aunque llegaría otro jarro de agua fría para los locales en forma de segundo gol, tras un error clamoroso de Santi que no detuvo de forma clara un disparo lateral, y dejó el balón muerto para que Capelo, más listo que nadie, cazara el rechace y marcara. A raíz de esta diana el Olivenza quedó tocado anímicamente y ya veía la remontada como algo heroico, pero no perdió la cara en lo que quedaba de partido e incluso pudo recortar distancias, pero de nuevo apareció Bernabé con gran estirada.

El Cacereño seguía a los suyo y Capelo casi anotó el tercero, pero su lanzamiento se marchó alto. Esta acción sería el preludio que lo iba a suceder, ya que dos minutos después llegó el 0-3: servicio de falta lejano que llegó a Bermu, libre de marca, y de cabeza anotó ante la mala situación de Santi que salió a destiempo. Aún quedaría tiempo para ver cómo el colegiado anuló un cuarto gol visitante por inexistente fuera de juego.

Sin tiempo para más, el Olivenza sumó la segunda derrota de forma consecutiva, lo que les deja séptimos en la zona media de la clasificación, mientras que el Cacereño sigue un ritmo imparable, contando todos sus partidos por victorias desde hace casi una vuelta. Su última derrota, ante el Arroyo, al que recibe el domingo.