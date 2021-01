El Cacereño quiere firmar a un defensa, un medio y un delantero

Un defensa, un centrocampista y un delantero. El Cacereño apura las gestiones con el propósitivo de hacer tres fichajes para poder encarar lo que resta de competición con las máximas garantías posibles de cara a la consecución del único objetivo planteado para esta temporada: asegurar el ascenso a la Segunda División B.

Julio Cobos, entrenador que ha asumido las funciones de director deportivo desde que Luis Puebla no pertenece al club verde, no quiere equivocarse y apura al máximo para decidirse entre las diferentes opciones que baraja, con descartes de clubs de Segunda B fundamentalmente.

Lo del ‘9’ es una prioridad absoluta porque se considera que no son delanteros centros al uso de Carlos Capelo y German Fassani, no tanto lo del centrocampista (no se hizo la fuerza necesaria con David Rocha, que ha terminado firmando por el Mérida) ni el defensa, que en este caso sería un lateral izquierdo tras la marcha de Marc Rueda la pasada semana.

La sobresaliente actuación de Rubén ante el Diocesano (Dani Gallardo no pudo jugar por problemas físicos) y la posibilidad de adaptar también en ese mismo puesto a Carlos Daniel, igualmente central, hacen que no sea urgente buscarle un compañero de demarcación a Gallardo, el único específico para esa posición.

En principio no está previsto dar baja alguna, ya que Cobos confía en todos los futbolistas de los que dispone, pero se le abriría la puerta en casos puntuales de jugadores que no son considerados imprescindibles para el técnico de Valdehornillos.

No hay prisas para hacer los fichajes, apuntan en el Cacereño. De hecho, para concretarse alguno de los que se pretende habrá que esperar a que se desvinculen de sus respectivos clubs. Y en algún caso las negociaciones están muy avanzadas.

El triunfo ante el Diocesano ha creado la tranquilidad necesaria en el club y su entorno, que el próximo domingo espera sumar tres nuevos puntos ante el Fuente de Cantos de José María Rebollo. Además de los sancionados Teto y Marwin, la otra baja segura será la de Javito, que se está recuperando aún de su problema muscular. No hay tampoco urgencias, ya que Cobos está muy satisfecho también del rendimiento que está ofreciendo en el medio centro Rubén Carrasco, el futbolista encargado de canalizar el fútbol.