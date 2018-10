Cacereño-UPP y Coria-Moralo, dos duelos con aires de playoff

La séptima jornada del Grupo XIV de Tercera División, que arrancó el viernes con el Pueblonuevo-Llerenense (1-0), ofrece este domingo un doble duelo con aires de play off. En Cáceres se enfrentarán Cacereño y UP Plasencia (12.00), mientras que en el campo cauriense de La Isla medirán sus fuerzas el Coria y el Moralo (18.00). El otro gran aspirante a estar en la fase de ascenso en el mes de mayo, el Mérida, juega en su campo ante el Arroyo (18.00).

CACEREÑO-UP PLASENCIA / El domingo arranca fuerte en el Príncipe Felipe, donde el invicto Cacereño mide sus fuerzas ante un Plasencia firme en su campo pero dubitativo a domicilio. Con la baja segura de Elías Molina, el técnico local está obligado a hacer cambios en la defensa. La vuelta de Carlao al once inicial es la opción más probable. Desde que se lesionó a finales de la campaña pasada no ha jugado un partido completo, aunque poco a poco ha ido cogiendo ritmo. La gran incógnita en el CPC es Álex Rubio. Adolfo Muñoz lo reservó la semana pasada en Valdivia y su vuelta se espera para hoy, aunque podría no salir de inicio. Si se queda en el banco, Eloy volvería a ser el jugador más adelantado.

El Plasencia, mientras, recupera a Kofi, sancionado los dos últimos partidos. Junto a él, llegarán otros dos jugadores con pasado en el CPC, Aarón y Kevin. Los placentinos, que han ganado todo en su campo sin encajar gol alguno, bajan su rendimiento a domicilio y esa es la asignatura pendiente del técnico Luismi (12.00 horas).

CORIA-MORALO / Máxima es la expectación que se ha levantado en Coria para la visita del Moralo. Aún invicto, el conjunto celeste se está mostrando insaciable en La Isla: tres victorias en tres partidos, con nueve goles a favor y ninguno en contra. Hoy, los pupilos de Miguel Rubio tratarán de mantener ese línea ante un riva que, como ellos, pelea por el play off. Aunque queda mucho campeonato, los tres puntos en juego siempre son de vital importancia entre rivales directos. Los de Navalmoral se presentan al duelo tras espantar los fantasmas hace siete días. Tres jornadas sin ganar (dos derrotas y un empate) hicieron que surgieran las primeras dudas, apartadas la última jornada a base de goles. Para el partido, que arranca a las 18.00 horas, se espera una buena entrada.

MÉRIDA-ARROYO / Tras una semana que ha servido para recuperar a jugadores como Puyi (aunque su participación hoy no es cien por cien segura) y olvidadas las malas sensaciones de los dos empates seguidos, el Mérida vuelve al estadio Romano para recibir a un Arroyo que sigue sin ganar seis jornadas después de iniciar la temporada. Pero el técnico emeritense, Santi Amaro, no se fía de este dato: «El Arroyo tiene mejores jugadores de lo que dicta ahora la tabla, no está consiguiendo los resultados que por plantilla puede tener. Es un rival peligroso», concluye el preparador, que esperará hasta el final para decidir la participación de Puyi y que tiene la baja segura de Javi Martín. El Arroyo, que se ha reforzado esta semana con el extremo derecho Loren, sabe lo difícil que será puntuar en el campo emeritense (18.00 horas), aunque no descarta dar la sorpresa y rascas algún punto imitando al Diocesano.

EXTREMADURA B-VALDELACALZADA / Intalado en una buena posición tras las dudas de las primeras jornadas, el filial del Extremadura juega su segundo partido seguido como local recibiendo hoy al colista, un Valdelacalzada que solo ha sumado un punto y que lejos de su campo no ha sido aún capaz de marcar. El partido, a las 11.00 horas.

OLIVENZA-AZUAGA / Cinco empates seguidos acumula el Olivenza, que busca hoy ante el Azuaga su primera victoria de la temporada. El ‘rey del empate’ en el grupo extremeño de Tercera no está transformando su buen juego en triunfos y eso le está pesando en la clasificación. El Azuaga, mientras, ansía encontrar la regularidad que le permita instalarse en la zona nobles de la clasificación. (12.00 horas).

CALAMONTE-DIOCESANO / Tras sumar su primera victoria hace una semana, el Calamonte quiere refrendar ahora esas buenas sensaciones ante su público, que aún espera para ver la mejor versión de su equipo. El Diocesano, mientras, quiere aprovechar su buena dinámica para buscar su segunda victoria de un curso en el que nuevamente le está constando despegar. El partido se juega en el Municipal calamonteño a las 12.00 horas.

MONTIJO-VALDIVIA / En busca de la primera victoria anda aún el Montijo, el único equipo que ha cambiado ya de entrenador. Necesita reaccionar el conjunto de Emilio Blanco, con solo tres puntos y diez goles encajados en seis jornadas, una números demasiado negativos para un equipo que aspiraba a más. Enfrente tendrá hoy a un Valdivia que sin grandes alharacas, está reuniendo puntos muy valiosos, como los conseguidos ante la UPP hace unas semanas. Hoy aspira a ‘pescar’ algo en el Emilio Macarro (12.00 horas).

VALVERDEÑO-JEREZ / Numéros calcados presentan Valverdeño y Jerez: ocho victorias con dos victorias, dos empates y dos derrotas, con seis goles a favor y siete en contra. Ambos hoy tratarán de romper la estadística a su favor en un duelo que comienza a las 18.00 horas.

ACEUCHAL-CASTUERA / Instalado en la cresta de la ola, no quiere bajarse de ella un Aceuchal que en las dos última jornadas ha perdido parte del impulso que le permite presumir de la quinta posición actual. No ganan los piporros desde el 16 de septiembre, algo a lo que tratarán de poner fin hoy frente al Castuera, uno de los cinco equipos que aún no ha disfrutado de la victoria. El partido arranca a las 18.30 horas.