Un Cacereño ya centrado solo en liga visita al Extremadura B

La decimoséptima jornada del Grupo XIV de Tercera División, que arrancó el jueves, se cierra hoy con cinco partidos en cinco horarios diferentes. Sobresalen el duelo del líder Cacereño en el feudo del filial del Extremadura (16.00) y la visita del Mérida al Racing Valverdeño (18.15).

EXTREMADURA B -CACEREÑO / La penúltima salida del año la hace el Cacereño a un campo complicado como el Antonio Álvarez ‘Ito’ de Almendralejo (16.00 horas), donde se encontrará a Extremadura B herido que no celebra una victoria desde octubre. Desde entonces, cuatro empates y tres derrotas que le han hecho alejarse del tren del play off. «Es un equipo hecho para estar arriba, que tiene grandes jugadores», avisa Adolfo Muñoz, que no podrá contar con Rodri y Collantes, mientras que Neto, Chechu y Rubén serán duda hasta el último momento.

Llega el Cacereño a Almendralejo tras caer en Copa Federación en Talavera de la Reina (2-1), aunque dejando «buenas sensaciones», las que quiere prolongar el CPC ante el filial azulgrana. «Nos lo van a poner difícil, nos van a exigir el máximo, pero nosotros tenemos que ir a ganar». Pase lo que pase, el CPC acabará la jornada líder.

VALVERDEÑO-MÉRIDA / Sin bajas acude el Mérida a Valverde de Leganés (18.15 horas), donde Santi Amaro espera un encuentro «muy complicado» ante un Valverdeño necesitado (es antepenúltimo a cuatro puntos de la zona de permanencia) pero que encarará la cita con mucha motivación. «Para ellos quizás sea el partido del año, se volcarán», dice el técnico romano, que avisa a sus jugadores de la necesidad de igualar, «como mínimo», esa ilusión.

Firme en el estadio Romano, el Mérida sufre cuando juega fuera. Sus tres últimas salidas han sido empates ante Cacereño, Coria y Olivenza, tres rivales exigentes. «Las sensaciones son buenas», dice a pesar de todo Amaro, que recuerda que hoy solo les valen ganar. Además, cuando comience el partido sabrán qué ha hecho el CPC en Almendralejo.

EL RESTO DE PARTIDOS / La jornada dominical arranca con el Calamonte-Montijo (12.00 horas), dos equipos que están por debajo de sus previsiones veraniegas, aunque en las últimas semanas han remontado el vuelo: los locales ya saben lo que es ganar en su feudo y los visitantes encadenan dos victorias y un empate en las tres últimas jornadas. Por la tarde, a las 16.30, el Llerenense (al borde del descenso) recibe a un Valdivia que está haciendo muy bien las cosas y que ha superado noviembre e iniciado diciembre sin derrota alguna. Y a las 17.00 el colista Valdelacalzada, el único equipo del Grupo XIV que no ha ganado aún en su campo (como visitante tiene dos victorias), recibe al Azuaga, que sufre mucho cuando juega fuera de su campo, donde aún no ha sido capaz de celebrar victoria alguna.