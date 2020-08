Secreto a voces es que el CáceresPatrimonio ha reservado buena parte de su presupuesto para fichar a los dos interiores que le faltan para completar la plantilla.Y la muestra de ello es que uno de los dos pudo ser realmente ‘de campanillas’: Fotios Lampropoulos, un pívot griego de 2,06, 36 años y gran experiencia.

Todo hace indicar que el club ya ha empezado a descartar esa posibilidad, que llegó estar con mucha fuerza encima de su mesa, aunque los motivos no han trascendido, si de índole económica o deportiva.

Lampropoulos no es un cualquiera. Ha jugado cuatro temporadas en la Liga Endesa, tres en el Iberostar Tenerife (2012-15) y una en el Movistar Estudiantes(2018-19), además en Argentina y en su país, Grecia. Su último equipo fue el Panionios, de la máxima categoría helena. Su fama es la de un jugador corajudo y comprometido al que tampoco le falta calidad, pero en principio no fichará por el Cáceres, a no ser que las conversaciones den un giro.

En el club verdinegro se sigue trabajando después de una semana aparentemente ‘seca’ en cuanto a acuerdos. De hecho, solamente se ha anunciado el deDevin Schmidt, cerrado ya desde hace semanas. Los dos pívots que lleguen podrán dar una idea más aproximada de la plantilla y se les reserva un papel fundamental a la vista que los otros dos interiores ya fichados, Paco del Águila y Aitor Etxeguren, son todavía jugadores en desarrollo. H