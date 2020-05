Cáceres anima a ponerse en forma

«El deporte es vida», dice Guille Gracia, nadador cacereño y «gran aficionado al deporte», casi al final del video que pone en marcha la campaña ‘Cáceres en plena forma’, ideada por el Instituto Municipal de Deportes. Está dirigida a personas de todas las edades y pretende «concienciar y sensibilizar sobre la importancia de adquirir hábitos de vida saludable por un lado y poner en valor los beneficios de la actividad física», como apuntan varios de los participantes en el video y ayer recordó el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.

Para el video –la primera actividad de la campaña que seguirá soldando ‘pildoras formativas’ a lo largo de los días– han prestado su rostro importantes deportistas cacereños y también los grandes equipos de la ciudad. Están Cáceres (Luis Parejo), Cacereño (Alberto Delgado), Al-Qázeres (Paula Ginzo), Diocesano (Chema Candela), Femenino Cáceres (Yaye), AD Cáceres Voleibol (Alejandro Sánchez), Cáceres Universidad FS (Fernando Narciso) y CD Colegio San José (David Márquez). A nivel individual, además de Guille Gracia, están la arquera Fátima Agudo, el escalador Alberto Ginés, la patinadora Ana Peix, la gimnasta Carla Santano, el futbolista David Rocha, la atleta Soni Bejarano, el paratriatleta Quini Carrasco, y la exjudoca olímpica Conchi Bellorín.

«Si has empezado a hacer deporte en este confinamiento, te animamos a que lo sigas haciendo», dice Gracia. «Y a los que no lo han hecho, que comencéis a hacer una vida activa porque nos aporta muchísimos beneficios», añade Alberto Delgado. También hablan de los importantes valores que transmite el deporte y, como no, dan las gracias al personal esencial que lucha contra el covid.