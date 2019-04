El Cáceres se apoya en su afición: entradas gratis frente al Ourense

Cuando un equipo está en problemas y se juega la vida en el siguiente partido, lo habitual es, usando palabras que se repiten cada vez, «hacer un llamamiento a la afición». En ellas está el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, ofreciendo facilidades extra a sus seguidores para que acudan el próximo viernes al partido ante el Río Ourense Termal (21.00 horas, Multiusos). La lucha por la permanencia lo merece, sobre todo ahora que las opciones se han revitalizado con dos sufridas victorias a domicilio consecutivas ante Araberri y Palencia.

Tres medidas principales anunció ayer el club para que el recinto, de un aforo gigantesco para lo que puede ser un encuentro de LEB Oro (6.000 butacas), ofrezca un aspecto más cubierto posible. La primera de ellas es regalar una entrada a cada abonado para que la ceda a otro que no lo sea, con el único matiz de que tiene que recogerla en la sede del club antes de las 14.00 horas del propio viernes.

Quien no consiga el acceso al pabellón por esta fórmula podrá hacerlo seguramente a mitad del precio habitual si va acompañado, ya que se ha establecido un ‘2x1’ que estará disponible en la sede y también taquilla hasta antes del inicio del partido.

Por si fuera poco, se quiere la complicidad de los jóvenes cacereños a los que les guste el baloncesto: todos aquellos que acrediten tener menos de 15 años verán el partido gratuitamente.

No se ha llegado tan lejos como el Nissan Al-Qázeres, que en su ‘final’ del pasado domingo ante el Ensino Lugo para entrar en los ‘playoffs’ abrió de par en par las puertas del Serrano Macayo con evidente éxito (estaba casi lleno), pero cerca.

Sumando las tres fórmulas, el Cáceres espera que el ambiente mejore espectacularmente y recuerde al del último encuentro en el Multiusos, ante el Bilbao Basket, cuando cada participante en la marcha organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, que concluyó en la zona cercana al pabellón, recibió una entrada como premio. Aquel día había en las gradas más de 3.000 personas, una cifra que ahora mismo firmarían en el club en su cruzada por la salvación.

La valoración que se hace de la importancia del apoyo de la hinchada se ha multiplicado además después de que en el partido ante el Palencia un autobús fletado por el club se llenase prácticamente. En el encuentro en sí, se destaca por parte de algunos de los asistentes cacereños, «conseguimos hacer más ruido que la gente de allí y los jugadores notaron nuestra presencia desde la rueda de calentamiento». El agradecimiento del equipo fue tal que pocos segundos después de concluir el choque, se acercaron a la zona donde estaban ubicados los seguidores para intercambiar aplausos.

La escena no terminó ahí. Poco después, los propios jugadores saltaron las barreras de seguridad, se mezclaron los seguidores locales hasta llegar donde estaban los suyos y unirse a la fiesta que se había organizado. Fue una escena poderosa que hasta podría interpretarse como el festejo de una permanencia que todavía no se ha logrado.

De hecho, el Cáceres quiere seguir jugando la baza de la imagen de la renacida fusión entre parquet y grada. Ayer distribuyó un vídeo en el que es Luis Parejo, el capitán, el que anuncia, rodeado de sus compañeros, las medidas de cara al próximo viernes para favorecer una mejor entrada de público. Como si fuese algo natural, al final de la grabación todos entonan el cántico del ‘Sí se puede’, que ya compartieron con los hinchas en Palencia.

HUIR DEL TRIUNFALISMO / Ahora el peligro puede ser pensar que está todo hecho, pero la situación no ha variado tanto si se mira la clasificación y desde el cuerpo técnico se extrema la prudencia. La salvación sigue siendo complicada, aunque al menos ahora se depende de uno mismo. El viernes volverá a ser un día clave: una hora antes del Cáceres-Ourense arrancará la visita del Barcelona B al Betis, que acaba de rubricar su ascenso a la Liga Endesa. Extremeños y catalanes están empatados a victorias, aunque con el ‘average’ particular a favor del conjunto que dirige Roberto Blanco. A un solo triunfo tienen al Canoe, que no juega hasta el domingo por la tarde en la pista del Iberostar Palma. Y uno por debajo se encuentra el Prat, que recibe el sábado al Covirán Granada. El colista Araberri, que recibe al Palencia también el sábado, tiene pinta de descartado ya.