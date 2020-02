El Cáceres se atreve con todo

No ganó, pero el Cáceres Patrimonio de la Humanidad dejó claro que vive un momento de felicidad plantando cara hasta el final al Coosur Betis (71-79). El equipo de la Liga Endesa no es que sufriese, porque para los dos era un partido destinado para seguir activos y hacer disfrutar al público, pero sí que tuvo que emplearse a fondo cuando temió verse sorprendido. El Torneo Liberbank nació ‘de pie’ y bastante mejor cara que esos tantas veces insufribles amistosos veraniegos cuando los protagonistas no están todavía conjuntados.

Los extremeños tuvieron un par de balones bajo el aro para ponerse a dos puntos a falta de poco más de un minuto, con el marcador 68-72. Demostraron que andan finos y que se ven capaces de absolutamente todo esta temporada. Y eso que tuvieron el problema de las bajas de sus dos jugadores especialistas en la posesión de base, Ricardo Úriz y Aitor Zubizarreta --el primero más bien por descanso, el segundo con el hombro maltrecho-- y además la de la de Luis Parejo, que arrastra dolores desde hace semanas en la fascia.

Eso dejó la dirección en manos de Ferrán Ventura, que demostró que va aprendiendo el oficio pese a ser un escolta. No es una estrella de grandes números ni un jugador heterodoxo, pero hace un poco de todo y defiende como si le fuese la vida en ello. Las ausencias dieron más facilidades para que los canteranos Juan Santos, Edu Chacón y Pablo López --cuyo descaro gustó mucho en la grada-- dispusiesen de minutos. Seguro que les resultó especial enfrentarse a tipos como Albert Oliver, que con sus 41 años tiene baloncesto hasta en la uña del dedo pulgar del pie izquierdo.

DUELO GREEN-’RAKO’ / Dos especialmente activos reividicándose como aspirantes a algún día jugar en la élite fueron Jorge Bilbao y Niko Rakocevic. Quizás el pívot tiene más cerca ese tren y evidenció de nuevo que no se arruga ante nada ni ante nadie. Al montenegrino, ya se sabe, le van los retos, y protagonizó un lucido duelo con una estrella de nivel Euroliga como Erick Green. Otra noticia en positivo fue que Arkeem Joseph pareció estar recuperado de sus problemas en la cadera. Fue importante para que al descanso la diferencia fuese solo de cuatro puntos (39-43).

Fue una noche especial, en la que el resultado, sin ser lo de menos, sí que no era lo más importante. Hubo detalles hermosos. Para empezar, el Cáceres lució para la ocasión un uniforme con los colores y el logotipo de Liberbank. Sería genial que ambas entidades siguiesen estrechando lazos de esta manera. La entrada de público, con mucha localidad repartida, fue bastante buena.

Además, en el descanso se disputó un concurso de triples en el que se tuvo el buen gusto de invitar a varios jugadores aficionados de la región. Uno de ellos, Alex García, del ADC, le discutió el triunfo a Ferrán Ventura en la final (16-14).

Otro hecho estupendo fue ver a la árbitra cacereña Esperanza Mendoza, una de las dos únicas colegiadas que hay en la máxima categoría, pitando en casa. Al fin y al cabo, es la única extremeña en una competición que algún día quizás haya que replantearse reconquistar, ¿no? En momentos como el que se vive se cumple aquello de que soñar es gratis.

CÁCERES 71

BETIS 79

3Marcador por cuartos: 21-22, 39-43 (descanso), 52-58 y 71-79 (final).

3Árbitros: Jorge Martínez, Esperanza Mendoza y David Sánchez.

3Pabellón: Ciudad de Cáceres.

3Espectadores: 2.000.

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Ferrán Ventura (6), Niko Rakocevic (18), Sylvester Berg (7), Jordy Kuiper (5), Jorge Bilbao (8) -cinco inicial- Milan Nikolic (6), Juan Santos (3), Paco del Águila (2), Arkeem Joseph (15), Edu Chacón (0), Pablo López (0).

3Coosur Real Betis: Albert Oliver (5), Erick Green (20), Demitrius Conger (2) Nacho Martín (4), Jerome Jordan (18) -cinco inicial- Obi Enechionyia (4), , Pablo Almazán (9), Ebuka Izundu (4), Pablo Marín (6), Ibrahim Magssa (7), Kennedy Clement (0).