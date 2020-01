El Cáceres, aún sin prisa por fichar al sustituto de Jankovic

El club no va a dar un paso en falso. Si lo encontramos, fenomenal, y, si no lo encontramos, pelearemos con lo que tenemos». Así hablaba este miércoles Roberto Blanco, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, sobre la búsqueda de un sustituto para Kosta Jankovic, que abandonó el conjunto verdinegro hace un mes, pero cuya marcha era una realidad hace más de dos. Eso sí, el técnico remarcó que «el club está dispuesto a conseguir ese jugador, pero no de cualquier manera, no vamos a tirar el dinero».

No se marca por este motivo una fecha para tener ese jugador más allá de finales de febrero, cuando se cierra el mercado de fichajes en la LEB Oro, pero reiteró que se han ganado el derecho a no ponerse nerviosos («a aguantar todo lo que podemos») en referencia a la buena situación del equipo, que ha cerrado la primera vuelta con ocho victorias (tres por encima del descenso) y nueve victorias. «No voy a transmitir una ansiedad que no debemos tener, que yo no tengo».

El hueco de Jankovic, que tuvo muy poco protagonismo, está siendo bien cubierto por Sylvester Berg, aunque Blanco cree importante restar responsabilidad a este joven jugador.

El Cáceres inicia este viernes la segunda vuelta de la competición visitando al Huesca.