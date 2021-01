El Cáceres, a compensar ante el Palencia el disgusto de Ourense

Juega algo apurado el Cáceres Patrimonio de la Humanidad su partido ante el Destino Palencia (21.00 horas, pabellón Multiusos). Su derrota del domingo en la pista del Ourense le dejó congelado, sobre todo porque durante muy pocos minutos demostró ser el equipo competitivo que se requiere para entrar entre los cinco primeros de su subgrupo de LEB Oro.

Ahora hay una buena oportunidad para redimirse, pero ante un rival muy poderoso y sin el ‘factor campo’ suponiendo un hecho tangible, ya que la cita será a puerta cerrada, como ocurrió en las dos anteriores en casa ante Leyma Coruña y Liberbank Oviedo. Resulta difícil acostumbrarse a ello si además se trata de un pabellón frío de por sí, en la que durante esta semana ha habido entrenamientos por debajo de los 10 grados centígrados.

Estos días han sido difíciles para Roberto Blanco. Se enteró el domingo del repentino fallecimiento un amigo de toda la vida y, en la vertiente deportiva, ha liado con la preocupación de lo sucedido en Ourense. Su mensaje fue optimista, argumentando que «este equipo tiene más carácter de lo que demostramos y eso ha aparecido. Ha trabajado de manera excelente. Habitualmente trabajamos bien y no tengo queja, pero esta semana hemos dado un plus de agresividad, de intensidad, de tener claro lo que queremos hacer». Sin embargo, volvió una y otra vez a que lo sucedido en el pazo dos deportes Paco Paz fue «un error importante» y que el Cáceres no estuvo «a la altura de lo que se necesitaba».

«Lo que es perder lo llevo realmente mal, especialmente cuando no hemos dado lo que teníamos que dar», añadió, eludiendo apelar a la inactividad de competición durante 23 días con la que se llegó a ese choque. «Nadie en el equipo ha dicho que perdimos por eso, lo que demuestra que tenemos carácter», destacó.

LA CONCENTRACIÓN / Al contrario de lo que han manifestado jugadores como Ferrán Ventura, Blanco se mantiene en que «faltó concentración en los momentos finales» porque «tienes que estar concentrado para hacer el sistema hasta el final y encontrar la ventaja donde la teníamos. Los jugadores pensaban que estaban metidos, pero cuando ves las imágenes te das cuenta de que el plan de partido no lo hicimos como queríamos. Y aquí las culpas son compartidas». Vio natural esta discordancia porque «aquí discutimos y debatimos todos los días y ponemos lo que pensamos en común».

«Cuando algo sale tan mal [como en Ourense], dudas de todo. Ganar te ayudará a seguir creyendo en lo que estás haciendo. El trabajo que se hace es bueno y es una manera de afianzarlo», apuntó, considerando esta cita tan importante como otras que están por venir ante rivales más asequibles. «Si solo pensamos en ganar al Tizona, probablemente perdamos. Lo que tenemos que pensar es en ganar a Palencia, debe ser nuestro único objetivo. Porque si vamos eligiendo en a quién ganar y a quién no ganar, nos vamos a equivocar y aumentará la presión a los jugadores. Tendremos nuestras opciones y espera esa motivación extra. Se verá un Cáceres distinto al que se vio en Ourense. ¿Será suficiente para ganar? Espero que sí porque el equipo se lo merece», sentenció.

Enfrente estará un rival que está mejorando respecto a una primera vuelta algo decepcionante y que viene de superar al Real Valladolid. El técnico del Cáceres lo definió como «uno de los aspirantes del ascenso» y puso el foco en las «opciones defensivas» que le dan jugadores como Sean Smith, Preston Purifoy y Aitor Zubizarreta. Este último fue uno de protagonistas de la pasada temporada en el Multiusos, donde se revalorizó como reserva cualificado de Ricardo Úriz añadiendo matices a su juego. Pero aparte de músculo, no falta la calidad en las filas palentinas: Dani Rodríguez, Sasa Borovnjak, Nico Richotti, Luciano, Massarelli...

Será la tercera vez esta campaña que se enfrenten ambos conjuntos. En las anteriores hubo victorias castellanoleonesas: 80-60 en la pretemporada y 76-65 en la primera vuelta. En este último el Cáceres pagó con creces una pésima fase de juego entre el final del segundo cuarto y el principio del tercero