Viernes de varios frentes en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, pleno de noticias esta semana: se confirmó el fichaje del Jeff Xavier, anunciado por el propio jugador dos días antes; Luis Parejo prepara su despedida pese a que dice que aún no ha tomado una última decisión y Niko Rakocevic publicó una carta de despedida en la que llamó la atención que no mencionase ni a la junta directiva ni a su último entrenador, Roberto Blanco.

Xavier (escolta, 1,86, 34 años) recibió la bienvenida del club diez años después de su primera etapa en el Multiusos. Su incorporación ha levantado entusiasmo: se le considera un jugador con muy buen cartel en la LEB Oro que ha llegado por un precio muy razonable. Es anotador y puede ayudar incluso en la dirección.

PAREJO Y RAKOCEVIC

En la puerta de salida está Luis Parejo. En declaraciones a este diario desde Almería, donde pasa sus vacaciones, aseguró que todavía no ha respondido a la oferta del club para que renueve. En sus palabras hay un aroma a que ya tiene los dos pies fuera. «El club ha tenido sus propios ritmos a la hora de hacer la plantilla. El momento en el que tocó mi puerta era quizás demasiado tarde», apuntó, destacando que no hay un móvil económico en su más que posible marcha. «Por dinero me hubiera ido hace ya tiempo. Me siento un cacereño más», aseguró, agradecido al apoyo que está recibiendo de los aficionados en público y en privado. «Lo estoy pasando mal», dijo. Huesca sigue ganando enteros como destino... con un contrato de dos temporadas.

Ya está totalmente fuera otro histórico del club como Niko Rakocevic, que se despidió a través de Twitter. «Toca una nueva aventura. ¡He cogido el arco y me voy de casa!», empieza escribiendo en una carta de agradecimientos, centrados sobre todo a la afición, «a esa que siente los colores, a esa que cuando peor estábamos más apoyaba (...). Sin vosotros estos cinco años hubiesen sido grises, no verdinegros».

Genéricamente da las gracias al club («ojalá cada miembro del Cáceres lo ame la mitad de lo que lo hago yo»). Sí especifica dos nombres que ya no están, los del entrenador Ñete Bohigas y el responsable de prensa Jorge García León «por ver en mí todo lo que podía dar y hacer fácil pelear por este equipo». Y no se olvida del actual director deportivo, Sergio Pérez, y el preparador físico, Mario Díaz Hellín, además de «mis compañeros y toda la gente que hay detrás de cada partido».Y dedica un párrafo final a la ciudad: «¡qué bonito ha sido vivir contigo! Me llevo una parte de mi ExtremayDura conmigo y estoy seguro de que siempre volveré a verte».