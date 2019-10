El Cáceres, a confirmarse en Melilla

Prueba de nivel para un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que acude al Javier Imbroda de Melilla con la intención de confirmar sus buenas sensaciones (20.15 horas, LaLiga TV). Las dos victorias consecutivas han cargado de confianza a la plantilla verdinegra, han permitido que el equipo empiece a creer en sus posibilidades, pero el técnico Roberto Blanco sabe que no hay que levantar los pies del suelo. «Realmente no hemos hecho nada», dice consciente de la necesidad de seguir sumando y de no confiarse en un duelo tan complicado como el de hoy.

Por que aunque el rival llegue de encajar dos derrotas seguidas, no caben confianzas. «Nosotros no vamos pensando en encontrarnos a un equipo débil», apunta Blanco. Tampoco piensa en el partido de pretemporada, cuando los verdinegros ganaron a un equipo al que aún le faltaban algunas de sus piezas. «No nos sirve de referencia en absolutamente nada. Ese partido fue un buen test para todos, pero lo veo muy lejos. Dudo que ahora el juego de los dos equipos se parezca mucho al de aquel día».

Sigue Roberto Blanco sin poder contar con Sylvester Berg. El danés es jugador del filial de EBA, pero su dinámica es cien por cien de LEB Oro. «Es muy importante para nosotros», dice el preparador. Totalmente recuperado está Ricardo Úriz. Lo demostró ante el Canoe en sus 17 minutos en pista, con un cien por cien de acierto en el tiro de tres (3 de 3). «Algunos problemillas» en la rodilla arrastra Arkeem Joseph que le impidieron entrenar el martes (más bien se lo prohibieron Blanco y el preparador físico), aunque eso no le impedirá jugar este viernes.

Con Arkeem Joseph tocado, el resto de interiores deberán multiplicar su aportación para tratar de contrarrestar la superioridad física del Melilla. «Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo Jorge Bilbao, Jordy Kuiper y Kosta Jankovic», dice Balnco.

Melilla ha perdido los dos últimos partidos, pero es un «grandísimo» equipo, dice Blanco, «llamado a cotas mayores». Lo mismo piensa el técnico melillense, Alejandro Alcoba: «Ahora mismo por presupuesto Cáceres y Melilla no están en la misma liga y creo que nosotros estamos uno o dos pasos por encima».

BUSCAR LA PERFECCIÓN / Pero en el deporte no siempre mandan los presupuestos y a eso se agarra el Cáceres para intentar sorprender a su rival en una pista históricamente complicada, que ha visitado en catorce ocasiones y donde solo ha ganado una vez. «Tenemos que hacer un buen partido, buscar la perfección, ser muy competitivos durante los 40 minutos», explica el preparador placentino, que cree que será clave llegar a los últimos minutos con opciones de victoria.

Con el juego interior ‘tocado’, el exterior cobra más importancia para el Cáceres. Y eso en un equipo con jugadores como Rakocevic (que cuenta con» toda la confianza» de Blanco), Úriz, Parejo, Nikolic... debe llevar a lanzar muchos triples, lo que Blanco desea, pero que aún no alcanza las cifras deseadas. Avisado está el rival: «Hay que parar el juego de bloqueo directo de Úriz y a sus tiradores. No podemos permitir que tiren liberados desde el exterior», dice Alcoba.

Para buscar la victoria el Cáceres viajó el jueves el Melilla con el objetivo de estar hoy más descansados y afrontar el encuentro en unas óptimas condiciones físicas.