El Cáceres debuta en casa a puerta cerrada y con el brasileño Frank de Amorim listo

El Pabellón Multiusos será escenario este sábado del debut esta temporada en Superliga 2 Masculina del Extremadura Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Será a puerta cerrada y ante al difícil Club Vigo de Voleibol (17.00). Es el primero en jugar entre los extremeños, ya que el Badajoz ha aplazado sus dos encuentros en Galicia y el Grupo Laura Otero Miajadas disputará su choque en Canarias este domingo (11.00) ante el Sayre Bulcan. Los miajadeños intentarán continuar con la senda de victorias iniciada en el primer duelo liguero, el pasado fin de semana ante los gallegos del San Sadurniño (3-2).

En el Cáceres la principal novedad es que podrá contar con la participación de su último fichaje, el brasileño Frank de Amorim. Ya está totalmente cumplimentado y registrado el transfer con la Federación Internacional y podrá ser alineado ante Vigo.

Frank es un jugador con una categoría y calidad reconocida en España. Conoce bien esta liga y nuestro país, ya que ha estado compitiendo varios años en la Superliga con el equipo de Cabezón de la Sal, el Textil Santanderina. Con sus 195 centímetros, juega de opuesto y será el encargado de llevar el peso del ataque cacereño en esta nueva campaña 20-21 en la mayoría de los encuentros.

Comenta el jugador: "Estoy encantado de estar en Cáceres, tenía muchas ganas de jugar aquí. Siempre me habían llegados muy buenas referencias de este club. La verdad es que he recibido muchas llamadas este verano, incluso de equipos europeos, pero di mi palabra al presi y no he escuchado ninguna oferta. Ya he estado con los compañeros y estamos deseando empezar a trabajar".

El Cáceres, mientras, dice: "Estamos convencidos de que Frank se meterá a nuestra afición en el bolsillo desde el principio. Es un jugador espectacular y nos dará ese plus que necesita nuestro joven equipo, para ser competitivos una temporada más"

La entidad añade: "Aunque somos conscientes de las ganas que nuestra afición tiene de volver a ver al equipo, consideramos que lo más prudente y responsable, dada la evolución de contagios en los últimos días del covid-19, es jugar este encuentro sin el aliento de nuestro público. Haremos todo lo posible por brindarles la primera victoria de la temporada".