El Cáceres, derrotado antes de empezar

98 - Liberbank Oviedo: Micah Speight (20), Elijah Brown (8), Alexis Bartolomé (6), Herve Kabasele (8), Marc Norelia (24) -cinco inicial- Paulo Ferreiro (4), Harald Frey (3), Cameron Oluyitan (13), Oliver Arteaga (6), Marc Martí (6), Fran Sánchez (0), Saúl Blanco (0).

67 - Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Devin Schmidt (19), Jorge Sanz (0), Paco del Águila (3), Ferrán Ventura (10), Lassena Fofana (0), -cinco inicial- Adrián Usó (0), Sylvester Berg (14), Aitor Etxeguren (2), Jeff Xavier (19), Edu Recio (0).

Marcador por cuartos: 28-14, 52-31 (descanso), 76-51 y 98-67 (final).

Árbitros: Lema, Carrera y Rodríguez. Sin eliminados.

Incidencias: Decimoquinta jornada de la LEB Oro disputada en el pabellón El Pumarín.

Cáceres Patrimonio llegaba a Oviedo con la moral alta tras su último triunfo ante Melilla, pero, dañado por las bajas, se topó con un hueso imposible de roer. Un Liberbank Oviedo muy sólido en defensa y apabullante en ataque que ya en el primer cuarto dobló a su rival (28-14) para dejar el choque prácticamente sentenciado en el segundo (52-31). Al final, 98-67 en un partido que pareció decidido desde el inicio. Como nota para el recuerdo queda el debut en los extremeños de Lassena Fofana, el pívot malí de 15 años --todavía en edad cadete--, que incluso fue titular.

Tras el 2-3 inicial, el Cáceres se atascó por completo ante el entramado defensivo impuesto por Liberbank Oviedo Baloncesto. Los cacereños no conseguían llegar al aro contrario y, además, les era imposible frenar a Norelia y Speight, que juntos le dieron la vuelta al marcador y llevaron la renta local hasta los 8 puntos en apenas tres minutos (11-3). Con apenas un 33% de acierto en sus lanzamientos, frente a un 85% de su rival, Cáceres no conseguía reducir diferencias y al ecuador del primer cuarto se llegaba con 13-5 en el luminoso.

Cambiaban la táctica defensiva los visitantes y durante unos minutos conseguían frenar la escapada de su rival, pero seguían teniendo muchos problemas en ataque y solo un triple de Paco del Águila parecía dar esperanza a los extremeños (16-10, minuto 6).

LLUVIA DE TRIPLES / Pero Brown replicaba también de tres y Norelia volvía a golpear para colocar una máxima de 11 puntos (21-10, a 3:35 del final del cuarto).

Las cosas no mejoraron en la recta final del cuarto. Oviedo dominaba el juego con claridad, movía el balón a sus anchas y seguía abriendo brecha en el marcador para irse al final del primer cuarto con 14 puntos de ventaja (28-14).

Comenzó el segundo cuarto con algo mas de igualdad. Cáceres había conseguido dormir el partido para evitar así que los locales continuasen abriendo brecha en el marcador, aunque no consiguieron impedir que la renta asturiana llegase a los 16 puntos (34-18, minuto 11).

Un triple de Jeff Xavier y el buen trabajo defensivo de todo el equipo permitía seguir soñando a los extremeños, que durante tres minutos consiguieron impedir que los locales anotasen. Pero les faltó acierto en ataque y finalmente Oviedo encontró la manera de romper la presión con dos triples consecutivos que elevaban su renta hasta los 19 puntos (40-21, minuto 14).

Dos canastas mas de Norelia abrían una brecha que se antojaba definitiva a 5:27 para el descanso (44-21). Y es que Cáceres Patrimonio de la Humanidad seguía sin encontrar la manera de hacer tres pases consecutivos y llegar al aro contrario. Solo alguna acción individual de Xavier y Berg conseguían llevar el balón al aro contrario (52-26).

Los extremeños aprovechaban las rotaciones en el cuadro local para apretar en defensa y cortar las vías de penetración de su rival. Mientras, Schmidt probaba suerte desde el exterior y con cinco puntos consecutivos daba algo de vida a los suyos (52-31, a 2:46). El marcador ya no se movió mas antes del descanso.

SIN HISTORIA / En el inicio del tercer cuarto Cáceres trató de meter una marcha más en busca del aro contrario, intentando arrebatar el balón al rival y correr. Fue un inicio de cuarto igualado, pero mientras que Oviedo jugaba sin presión, los extremeños iban al límite y seguían teniendo los mismos problemas de la primera mitad. Solo Xavier y Schmidt veían aro y mientras, aunque los asturianos no conseguían aumentar ventajas, tampoco los visitantes las reducían notablemente y el reloj corría a favor del cuadro ovetense (66-46, minuto 25). Para colmo, ya estaban fuera del partido por distintos problemas físicos Del Águila y Jorge Sanz, que se unían así a la ausencia de Roeland Schaftenaar, que sufrió un esguince en el partido anterior ante Melilla.

No se rendía Cáceres, pero aún sin jugar su mejor baloncesto y con muchos minutos de lagunas anotadoras, Oviedo no sufría y conseguía volver a ampliar su ventaja para entrar en el último cuarto con 25 puntos de renta (76-51).

Estaba claro que, tal y como habían ido las cosas, el partido estaba decidido, aunque los extremeños intentaron hasta el final recortar diferencias en el luminoso. Pero el cansancio pasó factura y Oviedo, en un último arreón, conseguía irse de hasta 32 puntos mediado el cuarto (85-53). Los últimos minutos sobraron, como en realidad la mayor parte del choque para los visitantes.

Roberto Blanco: "Las lamentaciones solo te debilitan"

«Ha habido un equipo en la pista por nivel, intensidad y agresividad bien entendida que pasa muy por encima del otro». Es el resumen de Roberto Blanco tras acabar el choque. Para el entrenador del Cáceres, «no hemos sido capaces de poner ese nivel físico y necesario. Hemos intentado hacer los cambios pertinentes, no forzar demasiado a los jugadores. Chicos tan jóvenes como los nuestros cometen errores, pero si algo me llevo es ver a nuestros canteranos jugando». Intentó no justificarse en las bajas: «Me fallaría a mí mismo si dijese eso. Todo el mundo lo ha visto. Si no tienes en pista a varios pilares te cuesta. Enmascararlo esta vez ha sido imposible esta vez, pero las lamentaciones solo te sirven para debilitarte más. La realidad está ahí: Oviedo nos ha sacado de la pista desde el inicio y no se puede ahorrar en el esfuerzo. Esperamos recuperar a gente para limpiar esta imagen».