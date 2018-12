El Cáceres incorpora juventud

Roberto Cubero es nuevo jugador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, aunque en principio jugará en su filial, el Torta del Casar, de la Liga EBA. Se trata de un pívot cordobés de 2,08 de estatura y 19 años que, como ocurre con Alex Jordá, colaborará con el primer equipo de LEB Oro.

Se espera desarrollar su talento, que le llevó hace dos años incluso a ir convocado para un torneo internacional de categoría sub-18 con la selección española y haber formado parte de una cantera de prestigio como la del Unicaja de Málaga.

No obstante, su progresión no ha sido tan rápida como se esperaba en este último año y medio en Liga EBA. En la temporada 2017-18 jugó en el Yosíquesé de Córdoba a las órdenes de Rafa Sanz. Pero el actual técnico del Plasencia solo le alineó ocho minutos por partido (promedió 2 puntos y 1,4 rebotes).

No le ha ido mucho mejor en esta campaña, que inició en el Cazorla Jaén Paraíso Interior, con números muy similares en todos los aspectos. Ahora busca una nueva oportunidad en Casar de Cáceres, donde se necesita fuerza interior después de las bajas definitivas de Franco Acosta, lesionado en la rodilla, y Almir Hadzisehovic, que pidió marcharse por motivos personales. El equipo es ahora octavo --en un grupo de diez-- con un balance de 3-9.

Cubero, que llega hoy, podría no ser la última incorporación del Cáceres para su filial. Un pívot internacional por Túnez llamado Salem --no hay por ahora más detalles-- estará una semana a prueba para evaluar si interesa.

ESPERANDO AL MELILLA / Mientras tanto, el primer equipo prepara su compromiso del próximo viernes ante el Melilla (Multiusos, 21.30 horas). Debido al apretado calendario, los jugadores apenas han tenido vacaciones y de hecho los extranjeros no han podido viajar a sus casas para pasar la Navidad con sus familias.

Ñete Bohigas espera contar con la plantilla al completo por segunda vez esta temporada, como ocurrió en Ourense, aunque aquel día Andy Mazurczak y Niko Rakocevic no jugasen a tope al salir de sus respectivas lesiones.

En el caso del escolta montenegrino, confió en estar «al cien por cien» con el trabajo diario. «Todavía no estoy bien del todo, pero noto cierta mejoría y con paciencia me voy a ir encontrando como me gusta».

En el vestuario hay confianza en sacar adelante la difícil situación en la clasificación, ya que actualmente ocupa el penúltimo puesto. «Estamos trabajando bien, pero no se refrenda en los resultados. Nos falta ese pequeño empujón en los minutos finales de los partidos para cerrarlos», comentó Luis Parejo, que elogió la integración que están teniendo TJ Sapp y Cole Huff tras llegar al equipo iniciada la campaña.

Para Guillermo Corrales, «todo el mundo quiere ganar partidos, pero no tenemos ninguna ansiedad ni nada. Sí estamos preocupados, pero vamos a sacar victorias. No entrenamos tristes, aunque no te guste verte tan abajo en la clasificación».