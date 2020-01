El Cáceres intenta seguir al alza frente al Marín, colista

Prolongar su estupendo arranque de segunda vuelta y posicionarse así de cara a la lucha por entrar en los ‘playoffs’ es el objetivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad esta noche (21.00 horas, Multiusos) ante el Marín Ence Peixe Galego.

La prioridad de los extremeños será no dejarse vencer por la tentación de relajarse al mirar la clasificación: el conjunto visitante es colista y solo ha ganado dos partidos de 18, lo que le hace, al menos en teoría, víctima propiciatoria. Roberto Blanco ha estado toda la semana lanzando a sus jugadores el mensaje de que habrá que pelear por llevarse la victoria y ayer lo reiteró.

«Tenemos que concienciarnos de lo que tenemos por delante. Marín es un rival muy complicado en cuanto a su estilo de juego, con muchas individualidades difíciles de controlar por su estilo. A Valladolid le plantó cara en la última jornada durante 34-36 minutos, jugando muy bien», analizó el técnico placentino.

En su opinión, Marín «lleva conviviendo con el último puesto toda la primera vuelta y no tienen nada que perder. Eso les hace más peligrosos. Si pensamos que vamos a ganar solo mirando la clasificación, ya tendremos un problema». Indicó que la concentración de su equipo «debe ser absoluta» y aludió a lo sucedido en el partido ante el HLA Alicante, cuando se desperdiciaron los 20 puntos de ventaja obtenidos en el segundo cuarto.

«Todo el mundo tiene que saber que ganar este partido es importantísimo. Salimos reforzados del partido ante el Huesca, lo que dice que estamos bien. Debemos intentar ser más consistentes en defensa, buscar un poco más de equilibrio con el ataque», añadió.

Blanco descartó por completo un concepto que se suele usar en este tipo de días: el de «partido trampa». «Después de siete años en la LEB Oro también pensaba que había partidos así, pero es que aquí te puede ganar cualquiera. No puedes estar todo el encuentro pensando en que se va a ganar aunque vayas por detrás porque van pasando los minutos. No me pongo vendas antes de empezar un partido. Hay que tener respeto a todo el mundo y que todo el mundo te respete también a ti».

Su equipo ya ganó en la primera vuelta (64-75) en un encuentro que no fue especialmente bueno. La receta para repetir será «frenar las acciones de ‘uno contra uno’ del rival y mantener un ritmo de juego correcto, no contagiarnos del suyo si lo aceleran. Debemos tener paciencia en ataque».

Como buen inquilino de las últimas posiciones, los cambios se han sucedido en el conjunto gallego, con casos tan extremos como el de Filip Toncinic --que llegó en noviembre y ya se ha marchado-- y Sialo Niang, que empezó la temporada en el Trapa Palencia, la continuó en el Detelco GBC y ahora está en Marín.

A la espera de que llegue por fin el sustituto de Kosta Jankovic, en el Cáceres están todos disponibles, aunque durante los últimos días ha habido algún que otro resfriado en el vestuario y Niko Rakocevic ha arrastrado problemas en un pie y se ha perdido algún entrenamiento.