El Cáceres intentará que la confianza no sea enemiga

El Cáceres preparará su próximo encuentro liguero, el viernes ante el Oviedo (21.00 horas) con la aparente tranquilidad de poder contar con todos los jugadores, una vez que Luis Parejo puede participar en un porcentaje importante de condiciones, según se demostró el pasado viernes ante el Tau Castelló.

La consigna del técnico, Roberto Blanco, tras el concluyente triunfo en pista levantina (65-85), es clara: no caer en el exceso de confianza por la diferencia de triunfos (6 de los extremeños por 2 de los asturianos) y sí en la concentración más absoluta.

Mientras, el Cáceres se unió ayer, un año más, a la lucha contra la violencia de género en el día conmemorativo, mostrando su apoyo público a las víctimas y transmitiendo un mensaje, a través de sus redes sociales con el que concienciar a la sociedad. En un video se puede ver la complicidad de los jugadores en la iniciativa. «No queremos que te sientas valiente cuando salgas a la calle, queremos que te sientas libre. No estás sola. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. El maltrato es letal hacia la mujer, ¡atrévete!, ¡sé valiente!, y denuncia a tu agresor. Podréis romper sus manos, pero nunca su voz». Con sus manos teñidas de morado, los jugadores del club extremeño de la LEB Oro se unieron a los objetivos del Día Internacional contra la violencia de género de esta manera.

dando visibilidad y demostrando su implicación en la concienciación

frente a esta lacra social. Además, del vídeo en solidaridad con las mujeres

que sufren violencia machista, el Cáceres Ciudad del Baloncesto ha

sustituido el logotipo corporativo por su versión en color violenta en cada

uno de los perfiles en redes sociales.