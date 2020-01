El Cáceres juega en San Sebastián sin presión y con idea de competir

Defensa contra defensa. Los dos mejores equipos de la LEB Oro en esta faceta, Delteco Guipuzkoa (1032 puntos en contra) y Cáceres Patrimonio (1142), se miden hoy (21.00 horas, pabellón José Antonio Gasca) en el epílogo de la primera vuelta de la LEB Oro. Sin presión añadida para los extremeños, instalados cómodamente con 8 triunfos y otras tantas derrotas justo en zona de playoff, el encuentro se presenta como un buen test para calibrar la recuperación anímica de los de Roberto Blanco.

El técnico placentino del Cáceres destila confianza en sus jugadores tras el concluyente éxito ante el Granada (88-67) y haber pasado una semana perfecta en cuanto a entrenamientos y sensaciones. «El equipo está creciendo en cuanto a confianza», añadió Blanco, quien particularizó en el hecho de que se trata de un grupo en el que se exterioriza todo mucho. «Somos muy emotivos, tanto para lo bueno como para lo malo», advirtió.

«Tenemos mucha ilusión por enfrentarnos a un rival con un pabellón y una plaza histórica y hay una motivación extra», apuntó, para no dudar después en su convencimiento de que el Cáceres tiene argumentos suficientes para ganar en una pista en la que le espera un equipo que suma 11 triunfos.

«Es el equipo que menos encaja; eso da idea de su gran categoría. Además, tienen muchos recursos ofensivos», incidió también, para añadir después que hay individualides importantes, entre ellas el hermano de Ricardo Uriz, Mikel, en lo que se prevé un duelo especialmente interesante. «Ricardo», dice nítidamente cuando se le plantea distendidamente sobre quién es mejor de los dos bases.

No hay jugadores tocados físicamente, pero sí podría haber un elemento más en la plantilla, ya que todavía resta el fichaje del sustituto de Kosta Jankovic, para lo que aparentemente no hay urgencias, dada la notable marcha clasificatoria del conjunto extremeño. «El club sigue trabajando para ello, pero hemos entrado en una buena dinámica», agregó para justificar que no hay prisas, aunque a Blanco le hubiera gustado haber zanjado ya el problema con la llegada de otro ala-pívot. «No nos hemos precipitado en verano, no vamos a hacerlo ahora», dijo.

Blanco, que aprovechó su rueda de prensa de previa para felicitar a los tres clubs extremeños que han pasado ronda en la Copa del Rey de fútbol (Cacereño, Badajoz y Mérida) muestra un semblante relajado por la marcha de su equipo. Y es que después de las cuatro derrotas consecutivas llegó el triunfo ante el Granada que ha vuelto a ahuyentar cualquier duda sobre el Cáceres. Las 8 victorias son un aval suficiente para encarar el encuentro de esta noche con tranquilidad.