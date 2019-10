Al Cáceres le lastra su mal inicio

Un arranque nefasto, que permitió al Melilla ponerse 15-0 a favor en los primeros minutos, lastró cualquier opción de victoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el Javier Imbroda (71-60). Ese primer cuarto marcó el resto del partido. Los verdinegros pelearon después, mejoraron, fueron mejor que su rival en dos parciales, pero insuficiente para remontar lo que se había dejado ir en los primeros instantes del encuentro.

Segunda derrota de la temporada del Cáceres, que no encontró la manera de doblegar a un Melilla que supo explotar perfectamente sus virtudes. Los extremeños perdieron la lucha por el rebote y fueron inferiores en los porcentajes en el tiro tanto de corta como de larga distancia. Así fue complicado ganar en el Javier Imbroda.

TRES TRIPLES SEGUIDOS / No pudo empezar mejor el conjunto norteafricano. Tres triples consecutivos, dos de ellos del lituano Osvaldas Matulionis, dejó el luminoso en un 9-0, lo que obligó a Roberto Blanco a solicitar su primer tiempo muerto. Pero nada cambió porque las diferencias en el marcador entre ambos equipos siguió aumentando (17-3) con Matulionis como referencia en el ataque melillense. El juego ofensivo visitante no funcionaba y la defensa hacía aguas. Reaccionaron los extremeños que llegaron situarse a ocho puntos (19-11), aunque rápidamente el Melilla volvió a apretar el acelerador para acabar el primer cuarto con un 26-11 tras un parcial final de 7-0.

Ya en el segundo cuarto, el enfrentamiento se igualó aunque el Cáceres no fue capaz de reducir su desventaja (30-15). Una nueva reacción visitante (parcial 0-5) colocó el luminoso en un 30-20 que mantenía vivas las esperanzas a los de Roberto Blanco. La aportación de Niko Rakocevic (acabó con 9 puntos) y Luis Parejo (10) no estaba siendo suficiente y al paso por el ecuador el marcador reflejaba un 35-24. Al descanso se llegó con ventaja local de 12 puntos (43-31) sin que el Cáceres diera muestra de poder poner en peligro el triunfo del Melilla en los primeros veinte minutos, pero con vida y capacidad de reaccionar tras el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, nada cambió en los primeros minutos (48-37). El Cáceres no encontraba la manera de superar la gran defensa melillense. Le costaba mucho anotar. Una reacción visitante, sobre todo en el juego ofensivo, le permitió llegar al minuto 25 de partido con un 50-44 a favor de los de Alejandro Alcoba. El mejor juego verdinegro no tuvo continuidad porque su rival volvía a distanciarse hasta los 13 puntos (59-46). Un parcial de 9-2 que obligó a Roberto Blanco a pedir un nuevo tiempo muerto. Pero el Cáceres no fue capaz de bajar de la barrera psicológica de los diez minutos y el tercer cuarto finalizó con el resultado de 59-49.

En los últimos diez minutos el Cáceres siguió intentando meterse de nuevo dentro del partido. Pero no encontraba la manera de conseguirlo, y el Melilla siguió dominando el marcador de forma cómoda. Así se llegó a los últimos cinco minutos del partido con un 67-54. Sin embargo, la falta de acierto impidió que el Cáceres lograse su propósito facilitando el trabajo de su rival. Así finalizó el partido con 71 a 60. Segunda derrota de los verdinegros.

melilla 71

cáceres 60

3Marcador por cuartos: 26-11, 43-31 (descanso), 59-49 y 71-60.

3Árbitros: Lema Parga, Langa de Martín y Garvin Domingo. Sin eliminados.

3Pabellón: Javier Imbroda.

3Espectadores: 1.100.

3Melilla: Austin Luke (0), Fede Ucles (6), Osvaldas Matulionis (13), Philipp Hartwich (6) y Andris Misters (8). También jugaron Caleb Agada (11), Javier Marín (7), Mikolaj Witlinski (4), Amadou Sidibe (14) y Didac Cuevas (2).

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Ricardo Uriz (3), Ferran Ventura (1), Arkeem Joseph (6), Niko Rakocevic (9) y Jordy Kuiper (5). También jugaron Milan Nikolic (10), Aitor Zubizarreta (3), Kosta Jankovic (4), Luis Parejo (10) y Jorge Bilbao (9).