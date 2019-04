El Cáceres muere en la orilla

Una vez más Melilla no fue la tierra prometida y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad cayó de nuevo derrotado en el Javier Imbroda en un choque trascendental(78-76). Sin acierto en el lanzamiento exterior y sin poder correr nunca, durante todo el primer periodo los de Roberto Blanco tuvieron muchas dudas para superar la defensa local en estático y por contra fueron presa fácil en su pintura para hombres como Balaban o Dos Anjos. Tras el descanso el equipo no solucionó todos sus problemas y jugó a rachas, pero sí mejoró en todos los aspectos y al final a base de coraje y verticalidad consiguió llegar al último minuto con opciones de triunfo. Sin embargo no tuvo suerte y murió en la orilla.

Ambos se lo tomaron con calma en un comienzo donde se dejaron ver nervios e imprecisiones. Pese a que ninguno estuvo muy acertado en ataque, pronto quedó patente que el Melilla contaba con un Balaban muy superior en el juego interior, pues Konate no podía con él, y tras el 13-6 superado el ecuador el técnico visitante Roberto Blanco tuvo que parar el juego. Pero de regreso a la pista los extremeños siguieron espesos arriba, también negados en el lanzamiento lejano, y en defensa no se frenó a un Balaban que prosiguió imparable acumulando puntos y rebotes, 17-7 a falta de dos.

Con todo, la parte final del cuarto fue buena en lo ofensivo e incluso Parejo puso la guinda al anotar el primer triple cacereño sobre la bocina para colocar el 19-14. Cáceres mantuvo en el inicio del segundo la mejoría defensiva y aunque sus ataques, siempre en estático ante la zona local, siguieron siendo demasiado embarullados; el equipo consiguió recuperar terreno y obligar a Alcoba a pedir un tiempo muerto, 23-20 en el minuto cuatro.

VENTAJA LOCAL / Pero un triple del danés Gilling y otra canasta casi sin saltar bajo aro de un Dos Anjos que también hacía daño desde la rotación abrieron la brecha en segundos, 28-20, y ahora era Blanco quien paraba el juego. De vuelta a pista pocas cosas cambiaron más allá de un triple liberado de Huff después de la mejor circulación ofensiva de los visitantes hasta entonces, 33-23 a falta de dos, y es que un Cáceres sin apenas acierto en el lanzamiento exterior no tenía buenas ideas para atacar la zona rival, mientras que en defensa seguía sufriendo por dentro. Al descanso 35-25.

A la vuelta de los vestuarios el duelo siguió siendo parecido a lo anterior, algo negativo para un Cáceres al que cada vez le quedaba menos tiempo. Sin embargo cosas de este deporte, apareció en ataque un Rakocevic certero desde todas las posiciones y en un abrir y cerrar de ojos puso a Melilla contra las cuerdas, 37-36 en el minuto cuatro y tiempo muerto inmediato de un Alejandro Alcoba desesperado con los suyos.

Pasó entonces Melilla a jugar con dos bases en pista como Franch y Marín, y el partido se convirtió en un bonito intercambio de golpes con más acierto que nunca pero sin que el Cáceres lograra culminar la remontada. Eso hizo daño a los extremeños y aunque Konate rivalizó a mates con Dos Anjos, los de Roberto Bueno hicieron de nuevo la goma y al final del periodo la brecha volvía a ser de diez puntos, 54-44.

No se vería la esperada reacción cacereña en el inicio del último cuarto y sí una máxima local que entonces se antojaba definitiva, 66-52 a falta de menos de siete con el vinculado Kalinicenko como protagonista.

Al borde del abismo el Cáceres tiró de orgullo para firmar un parcial de 0-9 que obligó a Alcoba a parar el partido y a meter a toda su artillería, 66-61 en el ecuador. Precioso y tenso el choque entró en una nueva dimensión, ahora las ayudas en la pintura maniataban a Balaban y fruto de ello llegó el empate, 70-70 a falta de dos.

Una vez más no llegaba la remontada y sí un triple de Zyle y un Corrales sin fortuna en un triple y una colada, 76-72 a falta de 42 segundos. Entonces, tras un palmeo de Huff el Cáceres se la jugó a defender bien, pero no lo consiguió y una bomba de Agada sentenció. Al final 78-76. Perdió el Barcelona ante el Palma. Hoy juegan Prat, Canoe y Araberri. Emociones fuertes al caer.

Melilla 78

cáceres 76

3Parciales: 19-14, 35-25 (descanso), 54,-44 y 78-76 (final).

3Árbitros: Sacristán Barazón, Garvín Domingo y Hurtado Almansa. No hubo eliminados ni por uno ni por otro equipo.

3Pabellón: Javier Imborda.

3Espectadores: 400.

3Melilla Baloncesto: Darko Balaban (12), Gediminas Zyle (12), Josep Franch (7), Caleb Agada (14), Jonathan Gilling (3). También: Felipe Dos Anjos (13), Vasilije Vucetic (6), Javier Marín (6) y Erikas Kalinicenko (5).

3Cáceres Patrimonio: Andrzej Mazurczak (2), TJ Sapp (4), Angelo Chol (1), Daniel Trist (16), Nikola Rakocevic (16). También: Dani Martínez (4), Bakary Konate (8), Guillermo Corrales (-), Luis Parejo (8), Cole Huff (17).