El Cáceres paga su intermitencia

Jugando a ráfagas, a impulsos, al Cáceres Patrimonio de la Humanidad le dio para meter miedo al Tau Castelló, pero no para asustarlo. El conjunto levantino se llevó del Multiusos mucho más que una simple victoria (81-86), se llevó todo el average (le ha ganado los dos partidos), se llevó un duelo directo entre dos equipos en apuros (con lo que ello implica) y también se llevó por delante el ‘efecto Roberto Blanco’, que cierra dos intensas semanas con balance negativo: dos derrotas y una victoria, la de su estreno en el banquillo. Ahora el calendario vuelve a la normalidad y el técnico dispondrá de más tiempo para preparar cada partido.

Sufrió ayer el Cáceres la primera ausencia desde la llegada de Blanco al banquillo. Un problema muscular impidió a Angelo Chol jugar (y no es segura su participación en el partido del viernes en Lleida) y su falta la acusó el conjunto extremeño. Curioso, sobre todo porque el ala-pívot era un jugador en la puerta de salida hace dos semanas que el nuevo técnico verdinegro ha sido capaz de recuperar para la causa. Al menos sí mejoró su rendimiento en los partidos ante Barcelona B y Oviedo.

Fue ayer el Cáceres un equipo intermitente, que no ofreció el mismo dinamismo que en el duelo contra el filial azulgrana. No corrió con tanta alegría. Y eso que durante muchos minutos jugó con los dos bases en pista, sacrificando centímetros en la pintura en busca de velocidad. Y quizás eso le penalizó. El Tau encontró muchos huecos en la zona y jugada tras jugada anotaba canastas fáciles. Tiene ahí trabajo Roberto Blanco, que no dudó en señalarse como culpable de los desajustes tácticos.

Y también deberá seguir incidiendo en el rebote defensivo. Continúa el Cáceres concediendo demasiadas oportunidades al rival y ayer el Tau, sin hacer un buen partido (así lo vio al menos su técnico, Toni Ten), lo aprovechó. Capturó el equipo de Castellón 15 rebotes ofensivos, el doble que los extremeños.

Le costó al Cáceres entrar en el partido, castigado en los primeros compases por los triples de Roma Bas. Se escapaba Castelló en el marcador (5-10, 7-14) hasta que Roberto Blanco paró el partido con un tiempo muerto. La sangría parecía incontrolable, pero el minuto de pausa surtió el efecto deseado por los verdinegros. También la entrada de TJ Sapp en pista, que revitalizó el juego de su equipo. Nuevo triple para el Tau (7-17) y, a partir de ahí, primer pico de intensidad positiva para el Cáceres, que incluso acabó apuntándose el primer parcial (22-21) tras una canasta sobre la bocina de Andy Mazurczak que necesitó de una consulta entre los tres árbitros.

MALA DEFENSA EN ZONA / Aprovechó el tirón el Cáceres en el inicio del segundo cuarto (27-23) hasta un nuevo apagón, aunque al menos ahora no dejó que se escapara su contrincante. El gran ‘debe’ de los cacereños volvía a estar en la zona, donde seguían concediendo canastas fáciles que al final aprovechaba el Tau Castelló para marcharse con ventaja al descanso (41-44). Tocaba reflexionar.

El descanso no sirvió para revitalizar el juego de los locales, aunque el partido era en esos minutos un intercambio de canastas y de fallos por parte de ambos bandos. A falta de 7.31 para que acabara el tercer cuarto Víctor Serrano cometió su tercera falta. Se fue al banco, no volvió hasta el último parcial y el Cáceres, su juego interior, lo acusó. Aunque se mantuvo en el partido sostenido por los triples de Cole Huff, que anotó los seis primeros que intentó sin falllo. Después erró uno.

Con 58-63 en el marcador se entró en los últimos diez minutos y a base de triples se consiguió empatar primero a 67 y después a 70. Pudo el Cáceres incluso ponerse por delante, pero a partir de ahí una serie de fallos y malas decisiones permitieron al Tau distanciarse (70 -78 a falta de 3.18). No se rindió nunca el Cáceres, luchó hasta el final e incluso tuvo posesión a falta de 30 segundos para haber apretado el marcador (81-85), pero de nuevo las elecciones no fueron las más acertadas. Ahora tocará buscar fuera lo que se escapa en casa.

cáceres 81

tau castelló 86

3Marcador por cuartos: 22-21, 41-44 (descanso), 58-63 y 81-86 (final).

3Árbitros: Munar Bañón, Albacete Chamón y Martín Vázquez. Eliminado: Cole Huff (m.40).

3Pabellón: Multiusos Ciudad de Cáceres.

3Espectadores: 800.

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Víctor Serrano (10), Guillermo Corrales (2), Cole Huff (20), Niko Rakocevic (14), Luis Parejo (8) –cinco inicial– Andy Mazurczak (6), TJ Sapp (9), Johan Kody (7), Álex Jordá (2), Dani Martínez (3), Roberto Cubero (0).

3Tau Castelló: Roma Bas (10), Joan Faner (8), Eduard Gatell (11), Brano Dukanovic (19), Juan José García (13) –cinco inicial–, Nicholas Washburn (11), Tautvydas Sabonis (4), José María García (2), Javier Lucas (4), Evaldas Zabas (0), Danilo Fuzaro (4).